Los objetivos en Chivas del Guadalajara no han cambiado pese a los problemas extracancha que han mermado a la plantilla por la baja de Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, ya que el equipo sigue estando fuerte a la interna, aseguró Víctor Guzmán y añadió que la visión no cambia porque respaldan la idea que tiene su técnico Veljko Paunovic.

“Queremos estar dentro de los primeros cuatro lugares, ahora ya se modificó (el tema de repechaje) pero queremos estar arriba para no entrar a esa eliminatoria y queremos clasificar directo. Después de eso, buscar el título porque para eso nos preparamos y nos ponemos esas metas a corto, mediano y largo plazo. Es muy claro lo que quiere todo el equipo, cuando las cosas están así, es muy claro todo”, declaró.

La unidad en el equipo está intacta, la plantilla cree en el cuerpo técnico, jamás se ha perdido el rumbo y lo más importante, la forma de llegar, y seguirán apoyando a Veljko Paunovic y su cuerpo técnico.

“Tiene que ir de la mano jugadores con cuerpo técnico, porque hemos visto jugadores muy buenos y no nada más hablo de Chivas, sino de otros equipos y hasta a nivel mundial que no consiguen cosas importantes. Otros entrenadores que son top y llegan a un plantel, pero no hacen clic con el equipo, y no funcionan”, señaló.

Además, destacó que “ha sido un papel muy importante lo que ha generado (Veljko Paunovic). Cuando das de una parte y el receptor que somos nosotros, lo llevamos de la mejor manera, se comienzan a ver esos resultados de estar entre los primeros cuatro, que se llegó una final y estuvimos a 45 minutos del título. Todo va de la mano, jalando para el mismo lado”.