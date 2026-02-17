Poder y honor en el ring del Deportivo Roma

Con valentía, técnica y determinación, la delegación de Pachuca se proclamó campeona absoluta del 6° Campeonato del Sureste y Torneo de la Amistad de Muay Thai, evento celebrado en el ring del Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

La jornada registró un total de 80 combates, divididos en 50 peleas correspondientes al Torneo de la Amistad —con participación de atletas desde los 8 hasta los 17 años— y 30 enfrentamientos del Campeonato del Sureste, en los que se disputaron títulos regionales. En acción estuvieron competidores de Colima, Hidalgo, Campeche, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Chiapas.

Durante las primeras horas del torneo, sobresalió la actuación del semillero infantil, que volvió a demostrar que el Muay Thai vive un momento de auge en México, con nuevas generaciones que exhibieron el trabajo técnico, la disciplina y espíritu deportivo aprendido en sus respectivas academias.

Posteriormente se dio paso a las contiendas de juveniles, y en las de mayor nivel pudieron competir por cuatro cinturones. En la parte más electrizante de la sesión, se pudo presenciar un maratón de 14 combates por cinturones y fue el de la categoría senior 54 kilogramos femenil el que más destacó, protagonizado por Jazmín Gabino, de Colima, y la chiapaneca Valeria Alvarado, quien se quedó con el triunfo para la afición local, que se encendió por la intensidad y nivel técnico mostrado.

Además de los cinturones, a lo largo de la jornada entregaron 50 medallas del Torneo de la Amistad. Pachuca logró coronarse como la delegación campeona al aventajar al resto de los participantes en la obtención de títulos. Es oportuno recordar que la organización estuvo a cargo de la Asociación de Muay Thai y Muay Boran del Estado de Chiapas (Ammbech), encabezada por Juan Alejandro Beristáin Sánchez y Alexander Estrada Moguel, afiliada a la Federación Mexicana de Muay Thai (Femem).

Esto permitió que las peleas fueron sancionadas por réferis profesionales y amateurs provenientes de distintos estados de la República Mexicana, garantizando la legalidad y el profesionalismo en cada enfrentamiento.