Podrían tomar el lugar de Infantino

Las últimas semanas han sido una pesadilla para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha recibido críticas, quejas y pedidos de renuncia por distintos protagonistas del mundo del Futbol, incluidas leyendas como Figo o expresidentes como Sepp Blatter. Su futuro al frente del máximo órgano rector del deporte no está asegurado y ya aparecen nombres que podrían reemplazarlo, como el de Lise Klaveness, la presidenta de la Federación Noruega de balompié.

Con 45 años, la exfutbolista y seleccionada de Noruega, se convirtió en una de las voces más potentes en contra de la administración de Infantino. En 2022, durante la Copa del Mundo en Qatar, lanzó una crítica relacionada a las políticas de derechos humanos y equidad de género en el país organizador del Mundial. De hecho, no otorgó su voto para la reelección de Infantino.

Hace unas semanas, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, se lanzó en contra de Infantino y su proyecto de privatizar la Copa del Mundo. Después opinó sobre Klaveness, de quien aseguró que “ha sido la única que siempre se ha posicionado claramente y que no ha seguido la corriente dominante. Y, en la FIFA, ha llegado el momento de que una mujer tome las riendas”.

Las elecciones para presidente de la FIFA serán el año que viene en Marruecos.