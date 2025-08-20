Pola y “Coita” López, refuerzos de Lechuzas

El representativo de Lechuzas UPGCH continúa definiendo la plantilla con la que afrontará la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, y en horas recientes confirmó los fichajes de dos de los mejores mediocampistas chiapanecos de la división: Christian Pola y César “Coita” López.

Ambos jugadores han estado trabajando con el plantel desde hace varias semanas —incluso acudieron con el club a la gira de dos partidos en Guatemala—, pero hasta ahora quedó oficialmente lista su incorporación al equipo, que en septiembre inicia su participación en el campeonato profesional.

Se trata de dos elementos clave para el cuerpo técnico que lidera el entrenador Miguel Ángel Casanova, pues fueron parte del cuadro que mejor representó a Chiapas en la pasada campaña, Estudiantes del Cobach, el cual logró un récord de 60 puntos y peleó por el ascenso a Liga Premier.

Escudo del medio campo

Christian Pola Martínez se desempeña como mediocampista de contención y, con apenas 20 años de edad, viene de sumar, en los recientes dos torneos de la Liga TDP, un total de 48 juegos de temporada regular. Además, tiene en su currículum 14 partidos disputados de fase final, así como uno en la Copa Conecta 2024, en su anterior club, Estudiantes.

Empuje a la ofensiva

Por su parte, César Eduardo López Galdámez es un jugador cuyas virtudes se enfocan en la parte ofensiva, aunque también es solvente en defensa cuando tiene que apoyar a sus compañeros.

En la pasada campaña de esta misma división participó en 19 encuentros en temporada regular con Estudiantes del Cobach, anotando 4 goles, y disputó otros 8 duelos de la fase final, en los que marcó un gol.

También ha vestido otras camisetas en la categoría, como las de Deportivo Profutsoccer y Universidad del Sureste (UDS) de Comitán.

El futbolista, mejor conocido como “Coita” y de 21 años de edad, vivirá su segunda época con Lechuzas UPGCH, club en el que ya estuvo en el lejano año 2019.

Sigue la preparación

Sobre el cuadro universitario, continúa entrenando fuerte, tanto en las instalaciones deportivas de la Universidad Pablo Guardado Chávez como en el campo del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, donde el fin de semana tuvo un juego de práctica contra Felinos 48.

Se espera que al cierre de esta misma semana sostenga otro partido de preparación, ante un club de la misma Liga TDP, el cual está por definirse.