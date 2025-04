Ponen la mira en un buen cierre de torneo

Con el objetivo de cerrar bien la Temporada 2024-2025 de la Liga TDP MX, la plantilla de Lechuzas retomó sus entrenamientos en la instalaciones deportivas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH).

El equipo viene de ganar (3-2) ante Nutrias del Atlético Ixtepec en la jornada 25, resultado que les permitió llegar a 35 puntos y ubicarse en el séptimo lugar del grupo 2. Respecto a ese encuentro habló el jugador Carlos Andrés Flores Vázquez, quien anotó dos goles clave para lograr la victoria.

“Gracias a Dios se me dieron los goles a mí y apoyamos al equipo. Si no hubiera sido por ellos, no estuviéramos ahí, pero gracias a Dios aporté y nos llevamos los tres puntos”, resaltó.

Remarcó que “todos los rivales son complicados, trabajamos para eso y, la verdad, sí se nos complicó en unas dos jugadas que fueron de gol. Pero, ni modo, así es esto y tuvimos que darle la vuelta al partido”.

El jugador destacó que tendrán unos días de descanso ante el receso del próximo fin de semana en la Liga TDP MX, y volverán para preparar el encuentro de la última jornada (fecha 26) contra Cruz Azul Lagunas en Oaxaca, a disputarse el sábado 26 de abril.

“Descansamos unos días y nos presentamos el día lunes de la próxima semana para enfrentar a Cruz Azul. Tenemos que cerrar igual de la misma forma, con los tres puntos”, sentenció.