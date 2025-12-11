Popular FC conquista Liga La Reliquia

La Reliquia bajó el telón de su temporada con una final vibrante disputada en la cancha del parque de dicha colonia, escenario que reunió a decenas de familias, jugadores, vecinos y aficionados que abarrotaron las gradas desde antes del silbatazo inicial. El entusiasmo fue creciendo conforme se acercaba la hora del partido, y cuando los equipos saltaron al campo, la expectativa era total: Popular FC y Leones, dos de los conjuntos más regulares del torneo, se verían frente a frente por el título.

Desde los primeros minutos, Popular FC dejó claro que no estaba dispuesto a regalar nada. Su presión en zona alta incomodó la salida de Leones, obligando a los felinos a perder balones en sectores comprometidos. En una de esas recuperaciones nació la primera anotación. Tras una triangulación por la banda derecha, un pase a profundidad dejó a Bryan Jared en posición de disparo. El atacante controló con frialdad, recortó hacia su perfil y cruzó el balón para el 1-0, un gol que hizo estallar a la tribuna.

Leones intentó reorganizarse, adelantando a sus mediocampistas para cerrar líneas de pase, pero esa modificación dejó huecos que Popular aprovechó con inteligencia. En una transición rápida, el esférico llegó nuevamente a Jared, quien ganó la carrera al central, levantó la mirada y definió por encima del arquero para el 2-0. El tanto cayó como un balde de agua fría para los felinos, que no lograban conectar en tres cuartos de cancha ni encontrar la profundidad que habían mostrado en semifinales.

La intensidad bajó por momentos, aunque el dominio continuó del lado de Popular. Antes del descanso, un disparo de media distancia obligó al guardameta de Leones a lanzarse a su costado derecho para conservar la diferencia en dos tantos. Esa atajada dio un respiro, pero también evidenció que la defensa seguía siendo vulnerada con facilidad.

Segundo tiempo

En la segunda mitad, Popular FC mantuvo la misma fórmula: orden defensivo, circulación en corto y verticalidad cuando encontraban espacios. De un tiro de esquina nació el tercer tanto. El servicio fue cerrado al segundo poste, donde Bryan Jared apareció sin marca para empujar el balón y concretar su triplete, una actuación que lo consolidó como la figura absoluta del partido.

A partir de ese momento, Popular administró la ventaja, pero nunca renunció al ataque. El cuarto gol llegó tras una jugada elaborada desde su propio campo. Una secuencia de pases por el centro abrió la defensa rival y permitió que Daniel Vera recibiera el balón en las afueras del área. El mediocampista no dudó y sacó un tiro potente que ingresó pegado al poste izquierdo, decretando el 4-0 definitivo.

Sentencia

Con el marcador definido, los minutos finales fueron de manejo del ritmo y control del esférico. Leones buscó el gol del honor con un par de intentos desde fuera del área, pero la zaga permaneció firme, cerrando una presentación defensiva prácticamente impecable.

Al concluir el encuentro, Popular FC levantó el trofeo en medio de la algarabía de su afición. La escuadra celebró un campeonato trabajado desde las primeras jornadas, sustentado en un plantel comprometido, una ofensiva contundente y un estilo de juego que los llevó a dominar la final de principio a fin.