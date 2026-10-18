Por el boleto a la final de 1ª división

Con la ilusión de llegar a la gran final, cuatro equipo saltarán a la cancha uno del parque Caña Hueca para disputar las semifinales del Torneo de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

En la ronda de cuartos de final, la oncena de Croco FC dio la sorpresa al eliminar a Plásticos Pablín con un contundente marcador de 5 goles a 2.

Ricardo Escobar Hernández y Diego Pérez Hernández lideraron el triunfo con sendos dobletes, mientras que Ricardo Gómez completó la cuenta. Del lado de Pablín descontaron Darinel Cabrera y Sergio Gómez.

En la otra serie, Deportivo San Francisco se llevó la victoria default (2-0) sobre Deportivo Modelo, avanzando de esta forma a la siguiente ronda.

Encuentros semifinales

El primer pase al duelo por el campeonato lo disputarán el sublíder de la etapa regular, Familia FC, y Croco FC, a partir de las 12:00 horas, en el campo uno de Caña Hueca. Al terminar, a las14:00 horas, será el turno del superlíder, Coratux FC, de medirse con Deportivo San Francisco.

Respecto a estas dos series, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, aclaró que en caso de empates no cuenta la posición en la tabla, por lo que el ganador saldría de una tanda de pénaltis.

Juegos amistosos

Además, continúa la preparación rumbo al Torneo de Pretemporada 2026, por lo que se programaron dos encuentros amistosos también para este domingo.

A las 14:00 horas, Santa Ana Jr. enfrentará a Terkoz FC en el campo de La Herradura, mientras que para las 16:00 horas se programó el choque entre Titán FC y Bucanero FC, en el campo 3 de Caña Hueca.