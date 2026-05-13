Por el histórico boleto rumbo al ascenso

Con la mira puesta en hacer historia y asegurar el ansiado ascenso, Lechuzas UPGCH recibe este miércoles 13 de mayo a Delfines de Coatzacoalcos en la Semifinal de Ida de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX. El encuentro se disputará a las 3:00 de la tarde en el Estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez, donde la escuadra chiapaneca buscará tomar ventaja ante su afición.

Alzando el vuelo

El representativo universitario llega en uno de sus mejores momentos futbolísticos del torneo, como lo demuestra su buen paso en la liguilla. En Dieciseisavos de Final eliminó a Progreso FC con marcador global de 3-1; posteriormente, en Octavos de Final superó a Ecatepec FC por 5-2; mientras que en Cuartos de Final firmó una de sus actuaciones más sólidas al dejar fuera a Halcones Negros FC de Texcoco con un contundente 6-1.

A esto hay que agregar que el cuadro chiapaneco está invicto hasta el momento jugando como local.

Rival que ya conoce

Por su parte, Delfines de Coatzacoalcos también ha demostrado fortaleza en la fase final. El conjunto veracruzano avanzó tras eliminar en penales a Caballeros de Córdoba luego de empatar 4-4 en el global, imponiéndose 6-5 desde los once pasos. Más adelante venció a CF Estudiantes por 6-1 y posteriormente superó a Club Deportivo Muxes por marcador de 3-2.

Ambos equipos fueron protagonistas desde la temporada regular. Delfines terminó como líder del Grupo 3 con 75 puntos, mientras que Lechuzas dominó el Grupo 2 al sumar 80 unidades, consolidándose como uno de los cuadros más sólidos de la competencia.

Además, existe un antecedente reciente entre ambas escuadras. En octubre del año pasado se enfrentaron en la fecha 3 de la Copa Promesas de la Liga MX, donde Lechuzas consiguió una valiosa victoria de 3-2 en el Estadio Rafael Hernández de Coatzacoalcos. En aquel duelo destacaron Daniel Cruz López con un doblete y Mauricio Vázquez con otra anotación.

El ascenso en juego

La serie tiene un ingrediente especial, ya que los finalistas no solo disputarán el campeonato de la Zona A de la Liga TDP MX, sino también el ascenso. El campeón obtendrá el boleto a la Liga Premier Serie A y el subcampeón ascenderá a la Serie B.

Ante ello, Lechuzas UPGCH hizo un llamado a la afición chiapaneca para respaldar al equipo en este compromiso decisivo. El duelo de vuelta se jugará el próximo sábado a las 4:00 de la tarde en el Estadio Rafael Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz.