Por el pase a la final del Torneo de Copa

Con la ilusión de llegar al partido más importante del Torneo de Copa, este domingo se disputa una electrizante doble cartelera de semifinales de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en la cancha uno del parque recreativo del parque del Oriente.

El torneo alterno de la máxima división fue liderado por Coratux FC, que consiguió 27 puntos para adueñarse del primer lugar y lograr el pase directo a la segunda ronda de la fase final.

Misma situación para el sublíder del campeonato, Deportivo Modelo, que culminó la fase regular con 26 puntos y avanzó a la siguiente ronda de forma directa.

Cuartos de final

Los rivales de los dos equipos que lideraron el Torneo de Copa quedaron definidos en la fase de Cuartos de Final, donde hubo sorpresas, pues no clasificaron los dos mejor ubicados en la tabla general durante la fase regular.

Croco FC fue el club que se ubicó en 3º de la tabla (25 puntos) y sorpresivamente cayó ante el 6º sembrado, Plásticos Pablín, en un espectacular choque que terminó 6 a 5.

Por “Pablín” marcaron Brayan Gutiérrez (2), Juan Araujo, Alonso Camacho, Marcos Márquez y Darinel Cabrera, mientras que del lado rival brilló Ricardo Gómez con un triplete y Sergio Díaz con par de sianas.

En la otra serie, Familia FC (4º) se impuso con categoría al Deportivo San Francisco (5º), por marcador de 5-1.

Víctor Acosta, Wilber Galdamez, Manuel Acosta, Iker Cruz y José Domínguez marcaron los goles del triunfo, mientras que Aldo Ruiz hizo el gol de la honra de su rival.

Semifinales definidas

De esta manera quedaron establecidos los dos partidos que serán los que definan a los finalistas por el título de Copa, en una doble cartelera dominical que arranca a las 12:00 horas con el encuentro entre Coratux FC y Plásticos Pablín; al terminar se disputará el partido entre Deportivo Modelo y Familia FC.

Respecto a estas dos series, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, aclaró que en caso de empates no cuenta la posición en la tabla, por lo que el ganador saldría de una tanda de penaltis.

Encuentro amistoso

Al margen de lo que será la actividad de la fase final del torneo de Copa, la Liga Independiente programó un partido amistoso, entre las oncenas de Gómez FC y Real FC Deportivo Ruah, a celebrarse a las 14:00 horas en el campo de La Herradura.

En este mismo sentido, es oportuno recordar que ya se lanzó la convocatoria para el torneo de pretemporada 2026-2027, el cual dará inicio el próximo 17 de octubre.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 13 de octubre, en las oficinas de la Liga Independiente, ubicadas en la calle 1ª Oriente Norte número 509, colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez.

El costo de inscripción por equipo es de mil pesos y todas las cédulas de registro deberán ser llenadas de manera puntual, aportando los datos que se piden.

Los formatos se pueden solicitar en las oficinas de Liga Independiente Tuxtla, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes.

Y para mayores informes están a disposición los números telefónicos 9616133808, 9611979777, 9611193516 y 9611070028.