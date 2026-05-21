Por la décima: Cruz Azul buscará sacar ventaja

Este jueves se juega el partido de ida de la final del Clausura 2026, en el que la Máquina del Cruz Azul tratará de sacar la ventaja cuando enfrente a los Pumas de la UNAM en el estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul va por la décima, Pumas por la octava. Ambos conjuntos con la ilusión de llevar el trofeo a sus vitrinas y resurgir como uno de los Grandes del futbol mexicano.

En otra final

El conjunto celeste juega una nueva final, de las cuales ha ganado 9 y perdido 11, la más reciente en el Clausura 2024 en la que cayó ante América. Su más reciente título data del Guardianes 2021.

Para Pumas, la situación es un poco más sombría pues no levanta el trofeo de campeón desde el Clausura 2011, sumando ya 15 años sin un título. Con siete finales ganadas y siete perdidas. La última ocasión que intentó levantar la mano fue en el Apertura 2020, donde sucumbió con el León.

Además, ambos han protagonizado dos duelos definitivos. En la temporada 1978-1979, Cruz Azul se coronó, mientras que en la 1980-1981, los universitarios alzaron el título. El Clausura 2026 será la tercera final entre estas escuadras.

Huiqui, al frente de la Máquina

Desde que Joel Huiqui tomó el mando, Cruz Azul lleva cuatro ganados y un empatado, y ha recuperado el nivel de su equipo para llevarlo hasta la instancia final.

Ante Atlas y Guadalajara, la Máquina hizo valer su mejor juego de conjunto y sacó a relucir a sus mejores elementos, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y Willer Ditta, entre otros, a pesar de los errores del portero Kevin Mier, que por poco cuesta la eliminación.

Huiqui tiene una deuda pendiente ante Pumas, pues en la final del Clausura 2011 cayó ante los universitarios cuando jugaba para Monarcas Morelia.

Juárez los levantó

El cuadro de Efraín Juárez salió avante ante América y Pachuca por la posición en la tabla general, pues si bien fue mejor ante ambos conjuntos en buenos lapsos, al final “echó el camión” atrás para defender su pase.

Ante la Máquina será difícil que Pumas adopte ese estilo, pues ya su primer lugar no le sirve para nada. Juárez tendrá que sacar la mística universitaria si no quiere llegar a la vuelta con una desventaja que sería fatal para sus aspiraciones.

Polémica arbitral

Sin embargo, todavía no inicia el encuentro y las polémicas ya se han destapado alrededor de esta serie. Primero fue saber dónde se jugaría el partido de ida, pues la “casa” del Cruz Azul en este torneo había sido el estadio Cuauhtémoc (en Puebla), pero debido a que el próximo viernes la selección mexicana de Futbol tendrá un partido amistoso con su similar de Ghana en dicha sede, la Máquina tuvo que mudarse a la Ciudad de México.

La otra fue la designación arbitral para la gran final, ya que se esperaba ver a César Arturo Ramos y a Katia Itzel García, pero la responsabilidad recaerá en Ismael López Peñuelas (ida) y Daniel Quintero Huitrón (vuelta).

Este último podría ser motivo de protesta para Cruz Azul, pues Quintero pitó en el juego de fase regular entre ambos equipos, dejando un mal trabajo arbitral, lo que inconformó a Cruz Azul, además de una posible parcialidad hacia los universitarios.

Como antecedente, los Pumas vetaron a Luis Enrique Santander para la semifinal de ida contra Pachuca, recayendo en López Peñuelas la tarea de dirigir dicho encuentro. Extrañamente, el árbitro para la final de ida.