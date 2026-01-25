Por la revancha a la tierra de los Dragones

Pavones ADMC se declaró listo para el duelo contra Dragones de Oaxaca, correspondiente a la jornada 17 de la Liga TDP y a celebrarse este domingo a las 10:00 horas en el parque Primavera.

El equipo capitalino llega motivado luego de imponerse como local frente a Antequera FC (2-1), resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. En contraste, Dragones viene de caer como visitante ante Chifut y buscará reencontrarse con el triunfo para regresar a la parte alta de la clasificación dentro del grupo 2, pensando en fortalecer sus aspiraciones rumbo a la Liguilla de equipos filiales.

Actualmente, Pavones ocupa el décimo lugar del grupo con 23 puntos, mientras que Dragones se sitúa en la séptima posición con 29 unidades.

Aves con alas renovadas

Para esta segunda vuelta, Pavones ADMC presentó una renovación importante en su plantel, lo que se ha reflejado en una racha positiva de cuatro partidos sin derrota, incluyendo dos victorias fuera de casa. Como visitante, el balance es de tres triunfos, un empate y tres descalabros.

El cuadro chiapaneco intentará capitalizar la irregularidad de Dragones como local, escuadra que acumula dos encuentros sin ganar en casa y que en la primera vuelta registró dos victorias, dos empates y tres caídas en su estadio.

Sin jugadores lesionados, Pavones viajó con plantel completo, por lo que el director técnico Manuel Pérez Avendaño y el director deportivo Julio Aguilar confían en obtener un resultado favorable.