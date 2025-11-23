Por la última bandera a cuadros en la F1.8

Pisando el acelerador a fondo para apoderarse de la bandera a cuadros, tres pilotos buscarán coronarse campeones del serial de la Fórmula 1.8, cuya décima y última fecha de la Temporada 2025 se celebra este domingo en el Súper Óvalo Chiapas del municipio de Berriozábal.

El piloto que en la estadística tiene la mayor posibilidad de coronarse es Arturo Ochoa, al liderar la clasificación general con 372 puntos y contar con amplia experiencia en las carreras de monoplazas, de las cuales ya fue campeón del estado.

Sin embargo, su ventaja es de apenas un punto respecto al segundo lugar de la clasificación, el talentoso joven Sebastián Rodríguez, que con sus 371 unidades también podría asaltar la cima del campeonato en la última fecha.

Con menores opciones pero aún en la pelea figura Julio Santos, quien llega la carrera final con 319 puntos. Y ubicados de las posiciones 4 a la 9 del figuran Jassyr Salazar (286 puntos), Héctor López (214), Christian Ortiz (163), Bryan Flores (90), Emilio Roqueñí (27) y Sergio Lozano (10).

Acciones de la jornada

Las acciones de este domingo comienzan desde las 10:30 de la mañana con la sesión de calificación para determinar el orden de salida de los monoplazas.

Posteriormente correrán tres “heats” de 13 minutos cada uno, más una vuelta. El primero de estos, programado para las 11:30 de la mañana con el denominado Trazo 10, que contempla la mayor parte de la ruta en el “infield” y una sección del óvalo.

Tras dar tiempo a los mecánicos para revisar los vehículos, el “heat” 2 está previsto para las 12:45 horas. El Trazo 9 es el elegido para que los pilotos corran buena parte del óvalo en una compleja sección de curvas cerradas en el circuito interior.

El “heat” número 3 quedó programado para las 14:00 horas, ocupando el Trazo 5 que recorre todo el óvalo y el “inflied”, por lo que es el más desafiante de todos.

Terminadas las acciones en pista vendrá la suma de puntos para determinar el orden de la premiación final y reconocer del primero al tercer lugar, alrededor de las 15:20 horas.