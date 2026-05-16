Por más yardas rumbo a los “playoffs”

La Liga Uniflag de Tocho Bandera se prepara para una de las jornadas más intensas y determinantes de la temporada este sábado, con una cartelera cargada de partidos que podrían definir el rumbo de los “playoffs” en las categorías open femenil, mixta y varonil.

La actividad arrancará desde las 3 de la tarde en el sector open femenil, con Power Puff enfrentando a South Crew, uno de los equipos más sólidos del torneo y firme aspirante al título. Al mismo tiempo, las líderes Pamboleras pondrán a prueba su dominio cuando se midan con Borregas.

Otro encuentro que ha despertado expectativa es el choque entre las felinas universitarias de la Unicach y Toxic, dos escuadras que necesitan sumar para mantenerse en la pelea. Al terminar, Toxic permanecerá en el campo para enfrentar a Power Puff, en una doble jornada que podría resultar decisiva para las aspiraciones de ambos conjuntos rumbo a la fase final.

Más categorías

En el campeonato Open Varonil, Toros chocará con Baby Rich en un partido en el que ambos necesitan sumar para seguir en la pelea. Finalmente, Diablitos cerrará la actividad sabatina ante Jaguares de la Unicach en un juego que promete emociones y que podría impactar directamente la tabla general.

La jornada también ofrecerá duelos de gran intensidad en el Open Mixto: MG Team enfrentará a Jaguares de la Unicach en un encuentro clave para la pelea por los primeros lugares. Toros Jr. se medirá con Mustangs, y Toros con Borregos Jr., dos partidos directos entre equipos contendientes.

Además, Tucanes Enlef se verá las caras con Diablitos, mientras que Toxic y Power Puff volverán a protagonizar un compromiso importante en esta categoría.

Acción en el TNT

En actividad del TNT Femenil, Ocelotes Blancos de la Unach tendrá una prueba importante frente a Valkirias Unicach, y en la rama mixta también habrá un encuentro: Unicach Next Gen contra Mustangs.