Por tres puntos que los acerquen a Liguilla

Este sábado Rayados del Monterrey recibirá la visita de la Máquina del Cruz Azul en el estadio BBVA, en un partido de la jornada 9 del Apertura 2026 que se antoja interesante por la calidad de ambas plantillas, pero que pasan por realidades diferentes.

Si bien el cuadro regio cuenta con uno de los mejores equipos de la Liga MX, con jugadores como Diego Rossi, Orbelín Pineda, Luca Orellano, Víctor Guzmán, Oliver Torres, entre otros, hasta el momento el funcionamiento ha dejado mucho que desear en lo que va del torneo actual.

Con apenas 10 puntos de 21 posibles, a Rayados le urge una victoria para meterse a puestos de liguilla y a generar confianza tanto en el plantel como en su afición.

Por su parte Cruz Azul, viene de pasar de la alegría de ganar el Clásico Joven ante América a la tristeza de perder en la Copa de Campeones 2026 con Inter Miami, por lo que una victoria contra Monterrey le levantará la moral rumbo al cierre del torneo local.

La Máquina de Joel Huiqui viene de menos a más y ya acumula tres victorias consecutivas en el Apertura 2026 que lo colocan el cuarto lugar general, por lo que sumar de a tres lo acercaría a la cima general.