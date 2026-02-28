Por un nuevo rugido de Liguilla

Con la motivación de su afición y la obligación de sumar tres puntos en un momento clave del campeonato de la Liga Premier FMF, Jaguares FC regresa al estadio Zoque Víctor Manuel Reyna para encarar un compromiso crucial frente a Neza FC, en actividad correspondiente a la jornada 21 de la Temporada 2025-2026. El silbatazo inicial está programado para el nuevo horario de los felinos, a las 18:00 horas de este sábado.

El conjunto dirigido por Carlos Trejo Sánchez ocupa actualmente el sexto lugar del sector, con 29 puntos; es decir, fuera de zona de Liguilla, aunque el panorama le abre la posibilidad de escalar hasta el cuarto puesto y entrar a la zona de clasificación, pero estará a la espera de resultados que se combinen a su favor.

Por su parte, Neza llega urgido de una victoria en Chiapas, pues está instalado en el lugar número once, con 19 unidades, por lo que necesitan sumar para mantener las esperanzas de pelear por algo en este torneo.

El antecedente más reciente entre ambos clubes es el juego disputado en el estadio Municipal Claudio Suárez, con empate 1-1.

Otros frentes clave

La jornada también contempla duelos determinantes: Inter Playa del Carmen (4° con 32 puntos) recibe a Tapachula FC (7° con 28), ambos involucrados en la disputa por el cuarto sitio de Liguilla; mientras que Montañeses FC (5° con 30) será anfitrión de Deportiva Venados (2° con 36), y Pioneros Junior (8° con 26), otro equipo con posibilidades de pelear por un boleto, recibirá la visita de Dragones de Toluca FC (12° con 13 unidades).