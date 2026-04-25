Porto acabó con el invicto de Chamacos

Contra todos los pronósticos, Porto FC acabó con el paso invicto de Chamacos DV, al que superó por 4 goles a 3, en la fecha 10 del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Rodolfo Salinas lideró el triunfo con un doblete, mientras que Fabián Ochoa y Jaime Álvarez completaron la cuenta del lado vencedor, que con este resultado llegó a 18 unidades para subir al sexto peldaño de la clasificación general.

Para Chamacos DV fue el primer revés de la temporada, a cambio de nueve victorias, manteniendo la primera posición aún con 27 puntos, aunque está en serio riesgo de bajar posiciones este fin de semana, cuando se dispute la jornada 11 y le corresponda descanso.

Cuervos FC acecha la cima

En la décima fecha destacó el triunfo de Cuervos FC al son de 10 goles contra 6 sobre Rayo Vallecano, resultado que les permitió llegar a 26 unidades y consolidarse como segundo lugar de la tabla general.

El equipo emplumado lució con su juego de conjunto para llevarse la victoria, con dobletes de Enrique Palacios, Josué Balcázar y Eduardo Herrera, mientras que con una diana cada uno contribuyeron Erick Mota, Wilber Hernández, Alonso Abad y William Hassen. Del lado rival destacó Emanuel Sánchez con cuatro, en tanto que Axel Gómez y Ángel Ocaña completaron la cuenta.

Leyendas golea y es tercero

Otro equipo que brilló con luz propia fue el de Leyendas C. A., que arrolló por 8-0 a su similar de Cinepolocos FC con goles de Gabriel Albores (2), Fernando Simuta (2), Pedro Villar (2), Leonardo Hernández y Ulises Arzate.

Con este resultado llegaron a 24 puntos, que también los colocan en posición de pelear por el liderato general en el cierre de la fase regular.

Otros resultados

También con sobresaliente actuación figuró el cuadro de Sporting FC, que goleó por 10-0 al XNX Hamsters, encuentro en el que Diego Vega se despachó con la cuchara grande al anotar cinco tantos. Completaron la cuenta Alfredo Pinto, con par de dianas, Reynaldo Hernández, Diego Cruz y Jordan Rojas.

Por su parte, Galácticos superó por 6-2 a los Leones Negros, con triplete de Enrique Hernández, aunado a los goles de Samuel Verdugo, Wilberth Roblero y Pablo Utrilla. Del lado felino descontó Juan Gómez.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que Reyes FC ganó default (3-0) frente al Deportivo Rayo.