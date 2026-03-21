Porto FC pega doble en el Torneo Supremo

Con entrega, esfuerzo y determinación, Porto FC salió triunfante de la jornada de partidos pendientes del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, ganando sus dos compromisos aplazados en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

En su primer compromiso de la sesión, superó por 7-3 al Sporting FC, juego que por cierto estaba pendiente por completar, pues por falta de energía eléctrica solo se jugó el primer tiempo.

Pero ahora pudo completar su duelo, imponiéndose con dobletes de Rodolfo Salinas y Alex Espinosa, además de los goles de Omar González, Bryan Álvarez y Donovan Vázquez. Por el rival descontaron Diego Vega, Paolo Hernández y Fabricio López.

En su otro compromiso de la sesión, Porto FC derrotó por 6-4 a Reyes FC, con anotaciones de Omar González (2), Cristian Hernández (2), Rodolfo Salinas y Armando Vázquez. Del lado contrario destacó Williams Reyes con un “hat-trick”, más un tanto de Rodolfo Junior.

Otros resultados

En más acciones, Leones Negros goleó por 10-4 al Rayo Vallecano, encuentro en el que Davide Pérez se despachó con la cuchara grande al aportar cinco dianas, mientras que Frank Méndez, Juan Gómez, Henry del Carpio, Jorge Alfaro y Carlos Aguilar completaron la cuenta. Por el Rayo marcaron Rodney Hernández (2), Alex Ríos y Emanuel Sánchez.

Por su parte, Chamacos DV arrolló por 7-0 a Cinepolocos FC, con seis dianas de Carlos Ocaña y un gol de César Camacho. Además, Leyendas, C. A., igualó 4-4 contra Cuervos FC. Por los primeros anotaron sendos dobletes Jorge Aguilar y Fernando Simuta; y por los emplumados, Uziel Hernández hizo un triplete y Wilber Hernández cerró la cuenta.