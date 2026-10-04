Portugal pierde 1.9 millones de seguidores

Apenas había pasado ni un día de que Cristiano Ronaldo anunciara su salida de la selección de Portugal tras la polémica con su técnico Jorge Jesús, cuando millones de aficionados ya habían castigado la decisión de CR7 de separarse del combinado de su país sin decir mucho sobre el porqué.

De acuerdo con HypeAuditor, el perfil de Instagram @portugal registraba poco más de 25 millones de seguidores el 30 de septiembre. Sin embargo, actualmente ronda los 23.1 millones, lo que representa una disminución de 1.9 millones de usuarios que se fueron junto con CR7.

Pero eso no fue todo; la reacción aumentó cuando la afición supo que Rafael Leao sería el nuevo portador del icónico número siete que durante años identificó a Cristiano Ronaldo.

Es tal la fuerza de Cristiano en redes que su cuenta de X tiene 114.5 millones de seguidores y en Instagram suma 679 millones de fans que siguen todo lo que comparte el delantero que no volverá a jugar con su selección.