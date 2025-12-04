Pozoleros golea en la gran final

La cancha de Futbol de Altura Sears fue escenario de una final vibrante que definió al nuevo campeón del torneo juvenil de la Liga Palapa Futbol 7. Pozoleros y Lobos llegaron con la ambición de cerrar el certamen con el trofeo en las manos, pero desde los primeros minutos el duelo tomó un rumbo claro: el cuadro de Pozoleros se adueñó del ritmo, del balón y del marcador, para concluir con un 5-1.

El conjunto vencedor mostró autoridad desde el silbatazo inicial. Su presión alta, el toque rápido y la movilidad ofensiva dejaron sin respuesta al rival. El protagonista de la tarde fue Luis García, quien firmó una actuación excepcional al marcar tres de los cinco tantos de su equipo. Su capacidad para moverse entre líneas, atacar espacios y definir con precisión terminó por desestabilizar a la defensa de Lobos.

Dominio total

El dominio de Pozoleros se hizo evidente cada vez que cruzaban mitad de cancha. Con trazos verticales y un juego colectivo sólido, los monarcas aprovecharon cada desajuste del adversario. El marcador se amplió gracias a las intervenciones de Andrés Román, quien completó una tarde redonda al convertir dos anotaciones que sellaron prácticamente el título antes del descanso.

Lobos intentó reaccionar. Ajustaron líneas, buscaron generar peligro por los costados y apostaron por ataques directos para sorprender. Sin embargo, el esfuerzo solo alcanzó para descontar a través de Felipe López, autor del único tanto del equipo y quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer al guardameta. Pese al intento de remontada, el tiempo y la solidez defensiva de Pozoleros impidieron cualquier aspiración.

La segunda mitad sirvió para confirmar la superioridad del campeón: mantuvo la posesión, administró los espacios y cerró el partido con orden. Cada ataque de Pozoleros llevaba intención y en cada recuperación abría oportunidades para extender la ventaja. La afición que se dio cita en la grada reconoció el desempeño con aplausos y gritos de apoyo, destacando la intensidad y el compromiso de ambos conjuntos.

Festejo

Cuando llegó el silbatazo final, la celebración fue inmediata. Pozoleros completó un torneo impecable y concluyó la temporada con una goleada que reafirmó su condición de favorito. Entre abrazos y fotografías, los jugadores levantaron el trofeo que los acredita como campeones juveniles de la Liga Palapa Futbol 7, dejando claro que su proyecto deportivo continúa fortaleciéndose con cada fecha.