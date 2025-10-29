Premian a las mejores sirenas y tritones

La directiva del club deportivo El Delfín celebró su tradicional gala de premiación, esta vez para reconocer a lo mejor de la Temporada 2024-2025. La ceremonia tuvo lugar en el centro cultural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez.

La profesora Mónica Anzueto Moguel, presidenta del club, brindó un emotivo mensaje de apertura, recordando que este año se cumplió el 50º aniversario de fundación del mismo, el cual fue iniciado por el finado maestro Salvador Anzueto Rosales y su esposa, la profesora Amanda Moguel Rodríguez.

Personalidades

Acto seguido, empezó la entrega de reconocimientos y en el escenario estuvo precisamente la profesora Moguel Rodríguez, en compañía de sus hijas Rocío, Mónica y Lily Anzueto Moguel, como parte de la directiva, además de Rubén Guzmán Zuarth, expresidente de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, y Adolfo de Jesús Solís Muñiz, nadador master.

Galardonados

A la par de reconocer a sus atletas infantiles, juveniles y masters, el club tuvo el gesto de premiar a su “staff” de colaboradores, otorgando placas a los de mayor antigüedad, además de otra distinción especial para la familia Escobar Cuesta, por sus 20 años como alumnos.

Para el cierre, El Delfín entregó placas a los atletas que lograron los resultados más sobresalientes a nivel nacional, rubro en el cual figuraron Quiana Mayré Tovilla Santiago, Diego Hernández González, Ariadna Sarmiento Monzón, Miguel Ángel Cáceres Nangusé, Rodrigo Escobar Cruz e Ian de la Rosa Cruz.

Como acto final, la profesora Lily Anzueto Moguel brindó otro emotivo mensaje de agradecimiento a los presentes.