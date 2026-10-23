Preparan Calabacita Halloween en Tuxtla

La Lucha Libre chiapaneca se prepara para vivir una tarde de emociones, rivalidades y ambiente tenebroso con la presentación de Calabacita Halloween, función organizada por Promociones Jiménez que promete reunir a aficionados de todas las edades en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

La cita está programada para el domingo 1 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, con una cartelera que tendrá como atractivo principal el combate estelar denominado Noches de Terror, para el cual subirán al cuadrilátero varios representantes del pancracio local.

Entre los luchadores anunciados destacan Capitán Furia, Vértigo y Águila Dorada, quienes compartirán escenario con Penta Black, Demen Xtreme y Diamantina, en una confrontación que reunirá a distintos estilos y personajes en el encordado.

La combinación de gladiadores busca ofrecer un espectáculo dinámico, con lances, llaves, castigos y la intensidad característica de la Lucha Libre, en una velada ambientada con elementos alusivos a Halloween. La temática también aportará un toque especial a la presentación, con personajes y una imagen promocional inspirados en las celebraciones de finales de octubre y principios de noviembre.

Pelea estelar

El encuentro estelar, bajo el nombre de Noches de Terror, representa el atractivo estelar de la convocatoria al reunir a seis gladiadores en una presentación que tratará de mantener la atención de los espectadores mediante la intensidad de las acciones y el desarrollo de las rivalidades en el cuadrilátero.

Con esta propuesta los organizadores buscan convocar a los aficionados al pancracio y a quienes deseen pasar un fin de semana de Lucha Libre. La expectativa estará puesta en el desempeño de los protagonistas y en la respuesta del público que se dé cita en el Deportivo Roma.

La invitación es para el domingo 1 de noviembre a las 18:30 horas, en el Deportivo Roma, escenario de esta función especial que llevará el espíritu de Halloween al cuadrilátero.