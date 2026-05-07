Preparan Campeonato Estatal de Kickboxing

La Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech) presentó oficialmente la convocatoria para el Campeonato Estatal de Kickboxing 2026, evento que se celebrará el próximo domingo 31 de mayo en las instalaciones del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez.

La justa deportiva contempla la participación de escuelas, academias y agrupaciones provenientes de distintos municipios de la entidad, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario estatal para esta disciplina de combate.

El coordinador del campeonato, Alfredo Custodio Alvarado, informó que el objetivo principal es continuar impulsando el crecimiento del Kickboxing en Chiapas, además de ofrecer un espacio de desarrollo y competencia para atletas de diferentes edades y niveles competitivos.

Explicó que el certamen contará con modalidades de iniciación, tatami y ring, permitiendo la participación tanto de nuevos talentos como de peleadores con mayor experiencia dentro de la especialidad.

Uno de los sectores que mayor atención ha generado es la modalidad de iniciación, dirigida a niñas y niños de entre 3 y 8 años de edad. Dentro de este apartado se desarrollará la categoría Ninja Kids, la cual incluirá actividades enfocadas en la coordinación, agilidad y recreación deportiva.

Entre las pruebas programadas destacan ejercicios de motricidad, pelea de popotes y la dinámica denominada “Quítale la cola al jaguar”, actividades diseñadas para fomentar el aprendizaje y la convivencia entre los pequeños participantes.

Asimismo, se informó que estará disponible la modalidad formativa, en la que los competidores podrán participar bajo reglas de contacto controlado y sin golpes al rostro, brindando un entorno seguro para el desarrollo técnico de los atletas en formación.

En lo correspondiente a las modalidades de tatami, la convocatoria contempla las divisiones de Point Fighting, Light Contact y Kick Light, mientras que para el sector de ring estarán habilitadas Full Contact, Low Kick y K1 Style, categorías que prometen enfrentamientos de gran intensidad y nivel competitivo.