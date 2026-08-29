Preparan duelos atractivos en fecha dominical

Este fin de semana, la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez tendrá cuatro enfrentamientos que prometen mucha intensidad, en el campo de pelota de Caña Hueca. Las actividades comenzarán desde muy temprano y se espera la presencia de los aficionados capitalinos.

La jornada dominical de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez arrancará a las 8 de la mañana con el enfrentamiento entre Caly Sport y Cardenales, dos novenas que llegarán al diamante con la intención de comenzar el día con una victoria y mantenerse en ritmo dentro de la competencia.

A las 10:00 horas será el turno de Queens y Ámbar, que prometen un duelo de estrategias y ofensivas, con ambas escuadras buscando aprovechar cada oportunidad para tomar ventaja desde las primeras entradas.

La actividad continuará al mediodía con el compromiso entre Fabiola y Pistones ALZ. El choque representa una nueva oportunidad para que los equipos demuestren su nivel sobre el terreno de juego.

A las 14:00 horas, Toros Salvajes y Halcones protagonizarán el último encuentro de la jornada. Estas dos novenas serán las encargadas de cerrar la cartelera dominical con un partido en el que buscarán mantener la intensidad hasta el último “out”.

Con cuatro juegos programados desde las primeras horas de la mañana, el Softbol tendrá nuevamente una fecha cargada de actividad en Tuxtla Gutiérrez. Las escuadras deberán mostrar concentración, capacidad ofensiva y solidez defensiva para conseguir resultados positivos.

La cita es este domingo 30 de agosto, con acción desde las 8:00 horas y encuentros programados de manera consecutiva hasta las 14:00 horas.