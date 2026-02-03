Preparan el Nacional de Macabil y Tenguayaca

El Cañón del Sumidero recibirá una vez más a los mejores pescadores deportivos de México, para el 11º Campeonato Nacional de Macabil y Tenguayaca, a efectuarse del 20 al 22 de febrero.

La prestigiada competencia que combina técnica, estrategia y conservación ambiental tendrá lugar en uno de los escenarios naturales más impresionantes del país y uno de los principales atractivos turísticos del estado.

La Federación Nacional de Pesca Deportiva confirmó en su calendario anual este evento, que de hecho vuelve a ser el primero de su programación oficial, la cual contempla actividades en los estados de Nuevo León, Colima, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur y Jalisco.

Se espera que unos cincuenta pescadores deportivos de todo el país pongan a prueba su habilidad en la captura de especies endémicas de la región, principalmente macabil y tenguayaca, en una competencia de dos días.

Cabe resaltar que, además de premiar a los mejores talentos nacionales, este torneo selectivo otorgará pases para el Campeonato Internacional de Black Bass en Embarcación, cumpliendo con los lineamientos de los organismos rectores de este deporte.