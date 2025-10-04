Preparan gran inauguración del Torneo con Causa

El deporte chiapaneco vuelve a demostrar que no solo es un espacio de competencia, sino también un motor de solidaridad. Este fin de semana se celebrará en las instalaciones de Caña Hueca el “Torneo con Causa”, certamen de Basquetbol que se desarrolla del 3 al 5 de octubre con el firme objetivo de recaudar fondos que serán destinados al Teletón 2025.

La inauguración oficial está programada para el sábado en punto de las 19:00 horas, cuando las canchas de Caña Hueca reciban a jugadores, entrenadores y familias que se darán cita en un ambiente cargado de emoción. Autoridades del Instituto del Deporte Tuxtleco, junto a representantes de asociaciones deportivas y árbitros, estarán presentes en la ceremonia que marcará el inicio del evento.

La convocatoria fue bien recibida por equipos de distintas categorías, que aceptaron unirse a esta iniciativa comprendiendo que cada punto, cada anotación y cada victoria, tendrá un impacto más allá del marcador. El torneo no solo busca coronar campeones, sino también abrir espacios para la unión de la comunidad deportiva en favor de una noble causa.

El lema “Todo lo recaudado será donado al Teletón” se ha convertido en el impulso principal de esta justa, recordando que cada entrada y cada participación significa un granito de arena para apoyar a niñas, niños y jóvenes que requieren terapias de rehabilitación.

La Federación Mexicana de Baloncesto, en conjunto con la Asociación Chiapaneca de la disciplina, árbitros unidos y clubes locales, respaldan la organización del torneo, garantizando que los partidos se desarrollen bajo un ambiente competitivo y justo, pero también con un trasfondo de compromiso social.

Las jornadas estarán divididas en distintas fases, iniciando con enfrentamientos clasificatorios y cerrando con los duelos por el campeonato el domingo. Se espera que las gradas luzcan llenas de aficionados que, además de disfrutar del espectáculo deportivo, contribuyan de manera directa a la causa.

El Torneo con Causa será recordado no solo por la intensidad de los juegos, sino por la generosidad de quienes deciden sumarse al llamado. Porque en cada pase y en cada tiro, se estará construyendo un mensaje de unión: que el deporte puede cambiar vidas.