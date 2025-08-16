Preparan la Carrera Tuchtlán

Se hizo la presentación oficial de la Carrera Tuchtlán 2025, un evento que regresa para posicionarse como uno de los más importantes en el calendario atlético de la capital chiapaneca. En la conferencia estuvieron Ángel Torres, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, y Maximiliano Betanzos, director del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez (Indetux).

La cita para esta esperada competencia es el domingo 21 de septiembre del 2025. El disparo de salida se dará en el emblemático monumento a Ángel Albino Corzo, mientras que la meta estará ubicada en las instalaciones de Caña Hueca, uno de los pulmones deportivos más importantes de la ciudad.

La arrancada está programada para las 7 de la mañana, con la expectativa de reunir a cientos de corredores locales y foráneos.

Distancias

La justa contempla 5 y 10 kilómetros, ambas distancias en categoría libre, ramas varonil y femenil, lo que abre la puerta para que atletas de diferentes niveles puedan disfrutar el evento. Uno de los atractivos es que entregarán medallas a las primeras 5 mil personas en cruzar la meta en cada circuito, garantizando un recuerdo especial para la mayoría de los participantes.

Las preseas cuentan con un diseño innovador, pensado para unir tres piezas en un solo reconocimiento al final de un ciclo. Esto se debe a que el comité confirmó que la Carrera Tuchtlán tendrá tres ediciones consecutivas a partir de este 2025, por lo que completar la trilogía de medallas será un reto adicional para los corredores más constantes.

Además de la experiencia deportiva, los inscritos podrán participar en la rifa de un automóvil y dos motocicletas, así como otros regalos sorpresa, lo que añade un componente de motivación para todos aquellos que se den cita en esta fiesta atlética.

Indumentaria para atletas

En la presentación también fue revelada la playera oficial de esta edición, modelada por los reconocidos corredores Ingris Santos y Javier Alonso de la Cruz. El diseño de la prenda combina colores llamativos y elementos representativos de Tuxtla Gutiérrez, pensados para que los participantes luzcan con orgullo el recuerdo de esta justa.

Ángel Torres, destacó que la Carrera Tuchtlán es más que una competencia, pues busca fomentar la activación física y el sentido de comunidad entre los habitantes, además de proyectar a la ciudad como un referente deportivo en la región.

Por su parte, Maximiliano Betanzos subrayó que esta actividad se desarrollará con todas las medidas de seguridad y la logística necesarias para garantizar la integridad de los atletas, contando con el apoyo de dependencias municipales y cuerpos de auxilio.

Con el regreso de la Carrera Tuchtlán, Tuxtla Gutiérrez reafirma su compromiso con el deporte y la sana convivencia, ofreciendo un evento que combina competitividad, recreación y atractivos premios.