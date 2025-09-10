Preparan la Copa Peperami Club Basket DAE

El “deporte ráfaga” en Chiapas vivirá un fin de semana lleno de emociones con la Copa Peperami Club Basket DAE, evento que será la gran celebración por el 14º aniversario de la institución que ha fomentado el desarrollo del Basquetbol en la entidad.

La actividad se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre y reunirá a equipos de distintos municipios, convirtiéndose en una verdadera fiesta deportiva en la que el talento local será el gran protagonista.

Las sedes oficiales para los encuentros serán las canchas de Caña Hueca, el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos y el parque de El Campanario, espacios que albergarán intensos duelos en diversas categorías.

Celebración

El torneo contará con la participación de equipos representativos que llegarán con la motivación de conquistar el primer lugar y, al mismo tiempo, de celebrar junto a Club Basket DAE su trayectoria de más de una década trabajando por el crecimiento de esta disciplina.

La Copa no solo será un evento competitivo, sino también una oportunidad para estrechar lazos entre jugadores, entrenadores y familias que, durante tres días compartirán la pasión por el Basquetbol. El comité organizador ha trabajado en cada detalle para que el certamen se desarrolle con la mejor logística y con una amplia convocatoria.

La edición 2025 promete partidos vibrantes y un nivel deportivo elevado, gracias a la presencia de escuadras que se han preparado arduamente durante los últimos meses. Cada juego será decisivo para avanzar en la competencia y quedar en la historia de este tradicional torneo.

Con el paso de los años, el Club Basket DAE se ha consolidado como una de las escuelas con mayor proyección en la capital chiapaneca, impulsando a niños y jóvenes a crecer dentro y fuera de la cancha, con valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Este aniversario representa un momento especial para toda la comunidad basquetbolista, que se unirá para celebrar el crecimiento de un club que ha dejado huella en el deporte estatal.