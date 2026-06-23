Preparan magna fiesta de la Gran Copa Chiapas

La cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes del Tae Kwon Do en el sureste mexicano ya comenzó. La Asociación de Tae Kwon Do Panamericano, encabezada por el profesor Édgar Tony Abarca Cabrera, anunció el inicio de los preparativos para la edición 19 de la Gran Copa Chiapas 2026, certamen que se celebrará el próximo 18 de julio en el auditorio municipal de Berriozábal.

Considerada una de las competencias más relevantes de la región, contará con la participación de atletas provenientes de distintos municipios de Chiapas, así como de delegaciones invitadas de varios estados del país, consolidándose como un escaparate para el desarrollo y proyección de nuevos talentos.

En entrevista, Abarca Cabrera manifestó su entusiasmo por la respuesta que ha tenido la convocatoria y adelantó que se espera una asistencia superior a los mil participantes, cifra que convertiría esta edición en una de las más concurridas de los últimos años.

El dirigente señaló que ya están confirmadas escuelas y academias provenientes de Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco, entidades que año con año fortalecen el nivel competitivo de la Gran Copa Chiapas.

Atractivos

Uno de los principales atractivos será que el torneo otorgará puntos para el ranking nacional de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), lo cual incrementa el interés de atletas que buscan mejorar su posición en la clasificación nacional.

Además, informó que las competencias de combate para cintas negras en categorías de Olimpiada Nacional se desarrollarán con petos electrónicos Daedo G3, tecnología utilizada en eventos de alto nivel que garantiza mayor precisión y transparencia en la puntuación.

La convocatoria contempla tres modalidades principales. La primera será ninja kids, diseñada para los más pequeños y compuesta por actividades recreativas y de desarrollo motriz como pruebas de coordinación, pelea de popotes y la dinámica denominada “Quítale la cola al jaguar”. También se disputarán las tradicionales de formas y combate; esta última tanto con petos convencionales como electrónicos.

En cuanto a la premiación, los organizadores dieron a conocer que se entregarán medallas a los ocupantes del primero y segundo lugar, además de dos terceros lugares en cada división. Por equipos y escuelas también se reconocerá el desempeño colectivo con trofeos para los tres mejores representantes de cada clasificación.

Las actividades deportivas comenzarán desde las 9 de la mañana con las pruebas de ninja kids, formas y combates, de categorías menores. Posteriormente, al mediodía, se llevará a cabo la ceremonia oficial de inauguración, para después continuar con el programa competitivo hasta concluir la jornada.