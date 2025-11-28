Preparan Super Sesión rumbo a Fire Run 2025

La comunidad de Entrenamiento Funcional vivirá una jornada especial el sábado 29 de noviembre con la Súper Sesión, una práctica intensiva diseñada para reforzar la preparación física rumbo a la carrera Fire Run 2025. La actividad está programada para iniciar a las 7:30 de la mañana en el parque Joyyo Mayu, específicamente en la zona de rampas, donde se instalará un circuito dinámico orientado al desarrollo de fuerza, coordinación y resistencia.

El evento contará con la presencia del “coach” invitado René Ibarra, atleta con amplia trayectoria en pruebas de obstáculos y reconocido por su enfoque técnico en sesiones funcionales. Durante la práctica compartirá métodos avanzados, ajustes de postura, mejoras en técnica de desplazamiento y estrategias de alto rendimiento pensadas para quienes buscan elevar su capacidad física dentro del Entrenamiento Funcional.

La sesión estará compuesta por ejercicios de activación, trabajos de velocidad en rampas, movimientos combinados y bloques de resistencia, los cuales simulan esfuerzos propios de entrenamientos intensivos. El objetivo es ofrecer a los asistentes herramientas prácticas para fortalecer su condición mientras se fomenta la convivencia entre centros de entrenamiento y atletas locales.

Registro

Dado que el cupo será limitado, se habilitó una reservación vía Whatsapp (9612088983) para asegurar el acceso. La inversión será de 50 pesos, cantidad destinada a cubrir materiales y logística. La organización corre a cargo de Sparta Training Center, que buscan posicionar esta actividad como un espacio de preparación clave rumbo a la siguiente temporada.

La Súper Sesión Fire Run aspira a consolidarse como una referencia dentro del Entrenamiento Funcional, incentivando a más deportistas a iniciar su proceso de acondicionamiento con sesiones especializadas.