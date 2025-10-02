Preparatoria número 2 inaugura torneo

La Preparatoria número 2 del Estado vivió un día de fiesta con la inauguración del Torneo Interno Médica Mavel 2025, certamen que año con año fortalece la identidad deportiva y la unión entre la comunidad estudiantil. La ceremonia inaugural se celebró en las instalaciones de la escuela con el objetivo de salvaguardar a los alumnos y garantizar que la competencia se desarrolle en un ambiente seguro y controlado.

De esta manera y con gran entusiasmo se anunció la participación de 24 equipos representativos conformados por estudiantes de primer, tercer y quinto semestre. A esta cifra se sumó un cuadro más integrado por los catedráticos de la institución, lo cual genera expectación entre los jóvenes, ya que tendrán la posibilidad de enfrentar a sus propios maestros en un escenario distinto al aula. Este detalle refuerza la convivencia y acerca aún más la relación entre alumnos y profesores.

Plantel femenil

Un hecho que volvió a captar la atención de todos fue la presencia, por segundo año consecutivo, de un club conformado exclusivamente por alumnas. Las jóvenes están listas para competir en igualdad de condiciones contra equipos varoniles. Su inscripción fue recibida con aplausos y representa un paso importante hacia la consolidación del Futbol Femenil en el ámbito estudiantil.

La inauguración también tuvo un toque especial por la ausencia de un campeón vigente. El equipo que se alzó con la corona en la edición anterior estaba integrado por alumnos de último grado, quienes ya egresaron y hoy forman parte de diferentes universidades. Con su salida, el torneo abre un nuevo capítulo donde no existe un defensor del título, lo que genera mayor emoción, ya que cualquier escuadra podría proclamarse monarca.

Motivación

Durante la ceremonia de apertura, las autoridades educativas y los organizadores del certamen dirigieron mensajes motivadores a los participantes. Se destacó que este torneo no solo busca fomentar el gusto por el Futbol, sino formar jóvenes disciplinados, comprometidos y capaces de equilibrar sus estudios con actividades deportivas. Hicieron énfasis, además, de la importancia de mantener un estilo de vida saludable y alejado de conductas de riesgo.

Otro aspecto relevante fue la calendarización de los partidos. Con el fin de no interferir en la rutina escolar, los encuentros se llevarán a cabo en horarios posteriores a las clases. Esta estrategia permitirá que los estudiantes cumplan primero con sus responsabilidades académicas y posteriormente disfruten de la competencia sin distracciones. La medida fue bien recibida por los padres de familia y los mismos alumnos, que ven en el torneo una oportunidad de convivir y competir sin descuidar lo académico.

Fiesta escolar

El ambiente en la inauguración fue de fiesta. Entre banderas, porras y uniformes recién estrenados, los 25 equipos desfilaron en el patio principal de la escuela, mostrando con orgullo los colores que los distinguirán durante las próximas semanas. Los aplausos y la algarabía se mezclaron con la emoción de los jóvenes que, por primera vez, participarán en este certamen. Para los de quinto semestre, en cambio, el torneo representa la oportunidad de despedirse con un recuerdo que guardarán en su paso por la preparatoria.