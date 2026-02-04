Presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada

El próximo 28 de marzo la selección de Portugal visitará la Ciudad de México para enfrentarse contra la selección de México, un partido amistoso de alto calibre que servirá para reinaugurar el estadio Banorte.

Desde que se dio a conocer el encuentro entre el combinado azteca y el cuadro luso, el nombre de Cristiano Ronaldo se volvió tendencia debido a la euforia que se generó por la posible visita del “crack” a territorio mexicano, algo que no está garantizado que suceda.

Pese a que se trató de asegurar la presencia de la estrella del Al-Nassr en el duelo con los pupilos de Javier Aguirre —trascendió incluso que hasta se buscó ofrecer un bono especial— la Federación Portuguesa de Futbol no garantizó la participación del Bicho ni de ningún jugador en particular, puesto que esa es una decisión totalmente deportiva del cuerpo técnico.

La decisión de la federación portuguesa se debe a que su selección no suele pactar encuentros amistosos condicionada; es decir, asegurando la presencia de jugadores específicos.

Dicha información deja abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se pierda el partido ante el Tri, o todo lo contrario, que cumpla el sueño de miles de aficionados mexicanos de verlo jugar en el estadio Banorte, recinto en donde se inaugurará la próxima Copa del Mundo 2026.

¿Todavía hay boletos para el México-Portugal?

Los boletos para el amistoso del Tricolor contra los la selección de Portugal se encuentran agotados. Aunque su venta generó un tanto de polémica debido a las fallas que tuvo la plataforma de la boletera en donde se vendieron las entradas, estas se terminaron en tiempo récord.