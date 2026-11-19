Con la expectativa de reunir a clubes de diferentes municipios de Chiapas y ofrecer una plataforma de competencia y proyección para las nuevas generaciones, fue presentada oficialmente la tercera edición de la Copa Fut 7 Jaguar 2026, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa encabezada por Geovani Abadía Hau, director general del certamen, dieron a conocer que esta justa deportiva tendrá como sede principal las instalaciones de Ultra Sport, y como escenario alterno, el complejo Campestre Stadium Fut 7.

El objetivo de la organización es fortalecer el Futbol 7 desde las categorías infantiles y juveniles, mediante un torneo que permita a los clubes medir su nivel competitivo, fomentar la convivencia y abrir nuevas oportunidades de crecimiento deportivo.

Representantes

En el presídium acompañaron al comité organizador Julia Beatriz Ramos Calvo, representante de la Secretaría del SNTE Joven de la Sección 40; Xóchitl Crocker, directora general de Ultra Sport, y demás patrocinadores, así como Rubén Ríos, coordinador de árbitros de la competencia.

Durante la presentación, los representantes de las instituciones y marcas aliadas coincidieron en la importancia de respaldar iniciativas que promuevan la activación física desde edades tempranas y contribuyan al desarrollo de proyectos deportivos con una estructura organizada.

Categorías

La convocatoria contempla seis divisiones: pony, para nacidos en 2020 y 2021; infantil menor, para 2018 y 2019; Niños Héroes, para 2016 y 2017; infantil mayor, para 2014 y 2015; juvenil A, para 2012 y 2013, y sub-15, correspondiente a los años 2010 y 2011.

El cupo estará limitado a un rango de entre 40 y 50 equipos, con la intención de garantizar una adecuada organización y evitar el desgaste físico de los futbolistas. Hasta el momento de la presentación, el comité reportó un 50 por ciento de registros cubiertos, con representativos de municipios como Juárez, Acala, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez.

El cierre de inscripciones será el próximo 24 de noviembre. La cuota es de 2 mil 500 pesos por equipo (incluye balón oficial del torneo), además de una aportación simbólica por la credencial de cada jugador. Los interesados podrán hacer su registro en Ultra Sport, en Romed Sportwear Chiapas, ubicada en Plaza Punto Caña Hueca, mediante las redes sociales oficiales de Copa Fut 7 Jaguar o al teléfono 9611869804.

En cuanto al calendario de actividades, el viernes 27 de noviembre se disputará la primera jornada, así como la ceremonia protocolaria de inauguración, entre las 18:00 y las 19:00 horas. Para el sábado 28 se tienen contempladas las jornadas dos y tres de la fase de grupos, mientras que el domingo 29 se desarrollarán los encuentros eliminatorios que definirán a los campeones de cada categoría.

Con una convocatoria que busca reunir entre 40 y 50 escuadras, la Copa Fut 7 Jaguar 2026 se alista para vivir tres días de actividad, en los que el talento infantil y juvenil será protagonista de una competencia que apuesta por el crecimiento del Futbol 7 en Chiapas.