Presentan 5ª Carrera Conejos de Corazón

Con una participación estimada de al menos 700 corredores fue presentada la 5ª Carrera Conejos de Corazón, a celebrarse el domingo 12 de abril, a partir de las 7 de la mañana, en Tuxtla Gutiérrez.

La presentación oficial de la competencia se efectuó el martes, encabezada por el promotor Emmanuel Sánchez, acompañado por Cielo Vázquez, Jaime Colmenares y Eunice Sánchez, integrantes del comité organizador, y patrocinadores.

El directivo indicó que las distancias que se contemplan para esta edición son 10 y 5 kilómetros, saliendo del parque de la Marimba. Sobre la ruta, detalló que la distancia mayor inicia desde la 9ª Poniente y avenida central, recorriendo todo el bulevar Belisario Domínguez hasta el acceso a la colonia Laureles, para regresar por el bulevar Juan Sabines hacia el bulevar 28 de Agosto, pasando por todo el Paseo Sabinal a la orilla del río, por lo que los corredores podrán disfrutar un ecosistema natural que se sale de lo cotidiano.

En cuanto a la distancia de los 5 kilómetros, explicó que básicamente es el mismo recorrido, solo que cortando por el Puente de Colores, rumbo al Reloj Floral, para retornar desde ahí hacía el punto de partida.

Resaltó que se contará con tres puntos de hidratación, donde también se llevará a cabo un marcaje de tiempos para corroborar que los participantes completen la distancia a la que se inscribieron, y que se repartirá una bolsa de alrededor de 30 mil pesos en efectivo para los ganadores.

Inscripciones y categorías

El organizador precisó que para los 10 km tomarán en cuenta las categorías libre (18-29 años), master (40-49 años) y veteranos (50 y mayores), en ambas ramas, mientras que para los 5 km se contemplan únicamente libre varonil y femenil, al considerarse de corte recreativo.

Los corredores tendrán dos opciones de inscripción: la más económica es de 200 pesos (kit básico sin “jersey”), y hay otra opción de 350 pesos (kit completo), la cual les dará derecho a un paquete que incluye playera, medalla y número de participante.

Las inscripciones están disponibles a través del número telefónico 9611842921, teniendo como fecha límite el 20 de marzo. La entrega de kits será el sábado 12 de abril en el Hotel Narváez, en horario de 2 de la tarde a 8 de la noche. Para los inscritos solo será necesario llevar el código QR que se les dará tras su registro en línea para efectuar el canje.

Medalla de colección

Finalmente, Sánchez detalló que quienes completen el recorrido recibirán una medalla conmemorativa que en conjunto con las de las dos ediciones anteriores y forma un diseño especial alusivo a esta tradicional carrera.

Para quienes no tengan las anteriores pero deseen formar la colección, con la de este año pueden contactar a los organizadores para comprarlas y completar su rompecabezas.