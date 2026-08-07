Presentan 6ª edición de Cuerpo al Límite

Con el objetivo de reunir a los amantes del deporte de aventura y promover la activación física en escenarios naturales, fue presentada oficialmente la sexta edición de la Carrera con Obstáculos Cuerpo al Límite, que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en el parque recreativo La Rejoya, ubicado en el municipio de Tzimol.

La competencia arrancará a las 7:30 de la mañana y ofrecerá un recorrido que atravesará senderos, ríos, cascadas, cerros y galeras de caña, poniendo a prueba la resistencia, la fuerza y la habilidad de los participantes en un entorno natural característico de la región.

Además del aspecto deportivo, los organizadores destacaron que el evento mantiene un importante compromiso social, ya que los recursos obtenidos, una vez cubiertos los gastos operativos, serán destinados a apoyar a los adultos mayores del mencionando municipio.

La carrera contará con tres modalidades. La categoría recreativa tendrá un recorrido de cuatro kilómetros, con cinco obstáculos, y estará dirigida a principiantes, así como a jóvenes de 13 a 16 años acompañados por un tutor.

La categoría open comprenderá ocho kilómetros, con diez obstáculos, mientras que la modalidad elite ofrecerá el mayor nivel de exigencia con ocho kilómetros y 15 obstáculos, incluyendo el ascenso a las Cascadas del Abuelo y un cruce de río mediante cuerda.

En la categoría elite participarán atletas nacionales e internacionales y se repartirá una bolsa de premiación de 9 mil pesos, distribuidos entre los tres primeros lugares. Asimismo, todos los competidores recibirán un kit conmemorativo que incluirá playera “dry fit”, medalla, bandana, fotografías durante el recorrido, hidratación, jugo de caña y cronometraje electrónico con chip.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de agosto, tanto en la plataforma oficial del evento como en las sucursales del gimnasio Mundo Activo en Comitán y Las Margaritas. La entrega de paquetes será el 5 de septiembre en el parque central de Tzimol.