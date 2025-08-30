Presentan Academia Indetux en Tuxtla

La capital chiapaneca albergó un acto significativo para el deporte local con la presentación oficial de la Academia de Tae Kwon Do Indetux. Este proyecto, encabezado por el presidente municipal Ángel Torres, representa un paso firme en la consolidación de espacios que promuevan la disciplina, el esfuerzo y los valores entre la niñez y la juventud de Tuxtla Gutiérrez.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente lleno de entusiasmo, en el que padres de familia, entrenadores y atletas coincidieron en la importancia de contar con una escuela especializada que garantice formación integral.

Desde el inicio de su gestión, Ángel Torres ha reiterado que el deporte es uno de los pilares de su administración, convencido de que es una herramienta fundamental para el desarrollo social y la prevención de problemáticas que afectan a la juventud.

Acompañando a Torres Culebro estuvieron Max Betanzos, director del Indetux, y Carolina Zenteno, encargada de la nueva academia, quienes destacaron que este proyecto no sería posible sin el apoyo decidido del presidente municipal.

Ambos resaltaron que el respaldo de la autoridad garantiza que las instalaciones y programas lleguen a más sectores de la población, con el objetivo de que los jóvenes cuenten con oportunidades de crecimiento.

Asimismo, el evento tuvo un invitado especial que dio realce a la presentación: Carlos Adrián Sansores Acevedo, campeón mundial y doble medallista olímpico en Tokio 2021 y París 2024.

En su intervención, Ángel Torres subrayó que el compromiso de su gobierno con el deporte es total. Aseguró que cada acción emprendida, como la creación de la Academia de Tae Kwon Do Indetux, responde a la visión de construir un Tuxtla más fuerte y con jóvenes preparados no solo en lo deportivo, sino también en lo personal.