Presentan calendario de actividades 2026

El Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario VIII Zona Chiapas presentó de manera oficial su calendario de actividades para el año 2026, en conferencia de prensa celebrada en el Hotel María Eugenia de Tuxtla Gutiérrez, donde se dieron cita representantes de los medios de comunicación y mandos de la organización.

Encabezando la presentación, el comandante de la Zona Chiapas, José García Requena, destacó que el programa anual contempla eventos estatales, regionales y nacionales, reafirmando el compromiso del Pentathlón con la formación integral, la disciplina y el fortalecimiento de valores cívicos entre sus integrantes.

Actividades destacadas

Entre las actividades más relevantes del calendario se anunció la tradicional Carrera del Parachico, a celebrarse este mes en Chiapa de Corzo, evento emblemático que combina el deporte con la identidad cultural de la región. Asimismo, contemplan participar en el XXXVII Concurso Nacional de Escoltas de Bandera, que se efectuará en febrero, en Puebla, y es uno de los certámenes más importantes a nivel nacional.

Otra de las competencias destacadas será la del Pentathleta Completo, agendado para marzo en Querétaro y que pone a prueba la resistencia, la disciplina y la preparación integral de los atletas. De igual forma, sobresale la Carrera Militarizada, que tendrá lugar en Oaxaca, en le mes de mayo, consolidándose como una de las pruebas físicas más exigentes dentro del calendario anual.

Carlos Rodríguez, jefe de la sección deportiva, explicó que estas actividades forman parte de un plan estratégico que busca elevar el nivel competitivo de los elementos chiapanecos y fortalecer su presencia en eventos nacionales. En tanto, Luis, responsable de la sección militar, subrayó la importancia de los actos cívicos, desfiles y ceremonias que también integran su programa, como parte de la formación institucional.

Coordinación

Por su parte, Elver Monterrosa Ramos, jefe del Estado Mayor, señaló que la planeación presentada permitirá un trabajo ordenado y coordinado a lo largo del año, consolidando a la VIII Zona Chiapas como una de las más activas dentro del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario.

Con esta presentación dan inicio formal a su agenda 2026, reafirmando su lema, “Patria, honor y fuerza”, y su compromiso con la juventud y la sociedad.