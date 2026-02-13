Presentan calendario de actividades

Crecimiento y proyección nacional se espera para las escuelas afiliadas a la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do del Estado de Chiapas (ADTKDECH).

La organización que preside el sensei Gilberto Hernández Maza presentó su programa operativo, en compañía de su directiva, conformada por los maestros Arturo Hernandez, Leonardo Gutman, Magaly Ramírez Castillejos y Mara Díaz.

Iniciaron con todo

Ante medios de comunicación, dieron a conocer que en el pasado mes de enero ya se llevaron a cabo actividades de su calendario anual, tales como la Reunión de Instructores Zona Frailesca y Zona Centro —en los municipios de Villaflores y Tuxtla Gutiérrez respectivamente— así como el Torneo Estatal de la Olimpiada Nacional 2026, también en tierras frailescanas.

La primera programada para febrero es el Seminario de Arbitraje en el Instituto del Deporte para el día 20 y, posteriormente, el Torneo de la Amistad, el 28, en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos de esta capital.

Para el próximo mes se contemplan los primeros eventos fuera de Chiapas, con el Campeonato Nacional WUKF, en Monterrey, Nuevo León, y el Campeonato Promocional Infantil, Juvenil y Adulto de Fogueo de Karate Do No Clasificados, Parakarate y Kobudo Cintas de Color.

En cuanto a los compromisos estatales, destacan el Campamento en Puerto Arista (10-12 de abril), los Exámenes de Grados Kyu para las zonas Centro y Frailesca (2 de mayo), el Torneo Dr. Manuel Muñoz Alfaro (25 de julio), el Torneo de Equipos Kata y Kumite (29 de agosto), el Congreso Estatal de Capacitación Biomecánica del Karate —impartido por el Dr. Gerardo Velázquez Hernández (12 de septiembre)—, el Torneo de Otoño Renades (28 de noviembre) y los Exámenes de Dan (18-20 de diciembre).

Organización sólida

Hernandez Maza resaltó que la organización que lidera cuenta con 25 escuelas afiliadas en diferentes municipios del estado, como Tapachula, San Fernando, Villa Corzo, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Chicomuselo, Palenque y Comitán, además de escuelas pertenecientes a instituciones como la Unicach, Normal Mactumatzá y la Unach.

Estos a su vez representan a cinco diferentes linajes del Karate Do, teniendo como cuna la escuela Casa del Sol, que trajo esta disciplina a Chiapas a través del profesor Artemio Rojas Merchant, quien formó a los primeros cintas negras hace más de tres décadas, “con la misión de formar personas de buenas costumbres y que contribuyan a la sociedad”, destacó el sensei Arturo Hernández.

“A nivel competitivo, Chiapas se sigue desarrollando, pero el Karate también es para la salud y para crear mejores personas”, agregó.

A nivel competitivo, dio a conocer que se cuenta con 45 preseleccionados juveniles, de las escuelas de Villa Corzo, Villaflores, Tapachula, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, quienes están dentro del ciclo para la Olimpiada Nacional 2026.

Aclaró que el 28 de febrero —en el marco del Torneo de la Amistad— se llevará a cabo el filtro para definir quiénes tienen el nivel para asistir al siguiente clasificatorio en Guadalajara, Jalisco, y eventualmente a la fase final en Puebla, en el mes de abril.

En este sentido, comentó que los seleccionados tendrán que sortear complicaciones inéditas, no solo en lo deportivo para lograr su pase, sino también por temas como la adquisición de uniformes especiales para competir y cobros de participación que no se habían dado antes, calculando que pudieran gastar más de 10 mil pesos por atleta, por lo que la asociación trabajará para poder apoyarlos.