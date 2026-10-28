Presentan Campeonato Súper 8 de Muay Thai

Con bombo y platillo fue presentado el Campeonato Súper 8 WBC de Muay Thai México 2026, cartelera programada para el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas en el Centro Integral de Boxeo Romeo “Lacandón” Anaya, en la colonia San José Terán de esta capital.

El anuncio se hizo en el restaurante Las Pichanchas y estuvo encabezado por el profesor Jorge Flores Cruz, representante de Thaichamp Chiapas, en compañía del entrenador Hamit Hernández Escobar y el peleador chiapaneco Diego Alberto Muñoz Zárate.

Función de corte amateur

La competencia es promovida por la organización Contender Chiapas. Bajo el lema “El combate nos define”, tendrá entre 18 y 20 batallas , y en lo que se refiere al Campeonato Súper 8 WBC —explicó—, se trata de una eliminatoria en la que son tomados en cuenta ocho peleadores de la división de las 140 libras.

Con esta función y una última que se efectuará en el mes de febrero, se podrá obtener a un campeón y al ganador del cinturón absoluto. “El nivel aquí en el estado de Chiapas realmente está empezando, prácticamente tenemos a muy pocos peleadores para estar en el Super 8 del WBC, estamos muy por debajo, pero este proyecto lo estamos haciendo precisamente para eso, para mejorar nuestro nivel”, explicó el promotor.

Va por otro cinturón

Diego Alberto Muñoz Zárate habló para “Cuarto Poder” y dijo que se preparó a fondo para participar en la próxima función de Muay Thai, en la que competirá en la categoría pro-am, con el objetivo sumar un nuevo logro a su trayectoria deportiva.

“Muy preparado para lo que venga, sea una pelea, sean dos, tres o cuatro. Vengo excelentemente bien preparado y, pues, no confiados, pero sí seguros del trabajo que ya se hizo”, afirmó.

El chiapaneco —que cuenta con seis títulos nacionales, además de una medalla internacional y una mundial— destacó que llega en buenas condiciones físicas y mentales gracias al trabajo hecho junto a su maestro en el Tiger Gym.

Una amplia cartelera

Es importante mencionar que esta cartelera reunirá no solo a contendientes de Chiapas, sino también de Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, en las ramas femenil y varonil.

El público podrá entrar al recinto para disfrutar los combates a cambio de un donativo que va dirigido a cubrir los gastos de los peleadores.

Entre los enfrentamientos confirmados destaca el duelo entre Jony “El Zancudo” Vázquez, de Fighters 317 de Quintana Roo, y Luis “El Tiburoncín” Joo, de Thaichamp Chiapas.

También combatirán Alan Reynoso, de Clan XLL de Veracruz, contra Ricardo “El Macho” Aguilar, de Tiger Gym Chiapas, mientras que Luis Morales, de Clan XLLL, enfrentará a Rausell “El Pantera” Hernández, de Siam Pazos Camp de Chiapas.

Sobresale además la participación femenil de Valeria Alvarado, representante de La Huella de Tuxtla Gutiérrez y quien se medirá con Karmyn “Pacman” Maldonado, del club Perros MMA de Ciudad de México, en una de las batallas más atractivas.

Además, Jesús “Tanwanchuyu” Santos, de Shark Team de Tlaxcala, enfrentará a Jait Delgado, de La Huella. Asimismo, Luis Alfonso Gómez, de Thaichamp Tabasco, se medirá con Carlos “El Chorizo” Escobar, de Toop Fighter Faraón Team.