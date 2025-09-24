Presentan Carrera Atlética con Causa

Fue presentada la Carrera Atlética con Causa en el marco del Día Internacional del Turismo, la cual tendrá lugar el este sábado 27 de septiembre, a las 7:00 de la mañana, en San Cristóbal de Las Casas, cubriendo distancias de 5 y 10 kilómetros.

El acto de presentación del evento deportivo se llevó a cabo en la Sala Mural del Congreso del Estado de Chiapas, con la presencia de la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo, y de Yolanda Flores Ramírez, subdirectora de la Guardia Estatal de Turismo.

Mendoza Saldaña agradeció a todas las dependencias y autoridades que hacen posible este evento, el cual tendrá como punto de salida y meta la plaza catedral de San Cristóbal.

En el caso de la carrera de 5 kilómetros, explicó que será recreativa, ya sea caminando o trotando en familia, cubriendo un recorrido por el centro histórico, andadores turísticos y barrios tradicionales.

En el caso de la prueba de 10 kilómetros (para “runners” y aficionados avanzados), recorrerán una extensión al periférico, pasando también por barrios emblemáticos y zonas coloniales.

Evento con causa

El costo de inscripción es de 200 pesos y todo lo recaudado será destinado al Centro de Equinoterapia de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la cual actualmente atiende a 150 niños que padecen del trastorno del espectro autista, síndrome de down, TDA, parálisis cerebral, retraso psico-motor y ceguera.

“Estamos solicitando el apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos para que se sumen a esta noble causa y todo lo recaudado de la carrera vaya a este centro para poder tener otro espacios, darles terapias a las y los niños que se encuentran vulnerables, con una discapacidad”, acotó Yolanda Flores Ramírez.

Las inscripciones pueden realizarse desde ahora en las oficinas de Fomento Deportivo de San Cristóbal de Las Casas, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, así como en el Módulo de Turismo instalado en el Parque de la Marimba, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La también funcionaria de la Guardia Estatal de Turismo comentó que otro de los objetivos es dar a conocer a esta agrupación para confianza de las personas.

“Queremos cambiar la visión de todos aquellos elementos que brindamos seguridad en todo Chiapas, que sea una seguridad más cercana a toda la ciudadanía”, comentó.

Y para más informes sobre el evento, los interesados pueden llamar al teléfono 9631765009, o bien, consultar la página de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.