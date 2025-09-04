Presentan Carrera con Causa por Diego

En un emotivo evento efectuado la mañana del miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de la Carrera con Causa por Diego, una justa pedestre que busca unir corazones y voluntades para ayudar a Diego Maximiliano Cruz Yáñez, un pequeño guerrero que enfrenta una batalla contra el cáncer y que necesita un trasplante de médula ósea para continuar con su tratamiento.

En la conferencia, la señora Georgina Yáñez, madre de Diego, agradeció profundamente a los asistentes por sumarse a esta noble causa. A su lado estuvo el propio Diego, quien, a pesar de su corta edad, demostró una gran fortaleza y se mostró feliz por ver a tantas personas reunidas en torno a él y su lucha. Con una gran sonrisa, compartió algunos detalles de su historia y expresó su emoción por la cercanía de su cumpleaños, el próximo 17 de septiembre.

"Estoy muy contento de que haya tanta gente que quiere ayudarme. Pronto voy a cumplir años y espero poder celebrarlo corriendo junto a todos ustedes", dijo con una mezcla de timidez y alegría, arrancando aplausos y palabras de aliento de los presentes.

La Carrera con Causa por Diego será el domingo 28 de septiembre en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez. El recorrido de 5 kilómetros se dividirá en tres vueltas al circuito principal, iniciando a las 8 de la mañana. Los organizadores invitan a toda la comunidad deportiva, familias y ciudadanos en general a participar, recordando que más allá de una competencia, esta actividad representa un acto de solidaridad y esperanza.

Registros

En cuanto a las inscripciones, dieron a conocer que habrá dos modalidades: la categoría oro, con un costo de 250 pesos, que incluye un kit completo con playera conmemorativa, medalla, pulsera, hidratación y asistencia médica durante la carrera; y la categoría azul, que tendrá un precio de 150 pesos e incluirá todos los beneficios excepto la playera.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de septiembre y se pueden hacer a través de los números de contacto 9611297192 y 9611919146. Los organizadores señalaron que es importante registrarse con anticipación para garantizar la entrega de kits y la correcta logística de la justa.

La señora Georgina Yáñez destacó que todo lo recaudado se destinará de manera íntegra a cubrir los gastos relacionados con el trasplante de médula ósea de Diego, un procedimiento vital para su recuperación. "Como madre, no hay palabras para agradecer el apoyo que hemos recibido. Cada persona que se inscribe está ayudando a salvar la vida de mi hijo. Esperamos que este evento sea un gran éxito y que juntos logremos alcanzar la meta", expresó visiblemente emocionada.

La cita es el 28 de septiembre a las 8 de la mañana, en Caña Hueca, donde se espera una gran convocatoria. El mensaje que dejó esta presentación fue claro: cuando una comunidad se une no hay batalla imposible de ganar.