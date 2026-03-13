Presentan carrera con causa Tortufest 2026

Bajo el lema “Corre con el corazón por un caparazón”, fue presentado el Tortufest 2026. El evento incluye una carrera pedestre de 3 kilómetros y actividades recreativas, con el objetivo de recaudar fondos para el Santuario Tortuguero Playa Puerto Arista. La cita es el sábado 12 de abril, a partir de las 7 de la mañana, en la pista del Indeporte de la capital chiapaneca.

Yuriani Arellano Hernández, representante del comité organizador, explicó que el objetivo es crear conciencia ambiental, invitando a la sociedad a participar en la carrera en categoría libre —en ambas ramas—, con una aportación de 150 pesos. El contacto es través de la página oficial del evento (Tortufest 2026 en Instagram).

Se premiará en especie a los tres primeros lugares, previendo una asistencia de alrededor de 200 corredores, y también habrá una colecta a beneficio del santuario.

Importante aportación

El biólogo Luis Álvarez Márquez, coordinador del Santuario Tortuguero Playa Puerto Arista, agradeció la iniciativa de los alumnos de quinto y octavo semestre de la licenciatura en Administración de Empresas, así como de los estudiantes de octavo semestre de Mercadotecnia, del Tecnológico Universitario Tuxtla, cuya ayuda es de gran valor para la preservación de las distintas especies de tortuga, cuya liberación ocurre entre los meses de julio a diciembre.

En la conferencia de prensa también participaron las docentes Beatriz Flores Álvarez y Selene Coello Vila, así como el maestro Jesús Espinosa Albores, coordinador militar de la Hermandad Pentathlónica, quien presentará una exhibición de Artes Marciales en el marco del Tortufest.