Presentan Carrera El Amanecer del Trueno

Con el objetivo de impulsar el Atletismo y generar espacios de convivencia para corredores de todos los niveles, fue presentada de manera oficial la primera edición de la carrera El Amanecer del Trueno, organizada por el club Titanes Runners, que se perfila como una propuesta innovadora dentro del calendario deportivo en Chiapas.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Fabián Aguilar, dirigente del club, quien destacó que esta competencia nace con la intención de ofrecer una experiencia distinta, combinando el esfuerzo físico con un entorno natural ideal para los participantes. Asimismo, subrayó que se busca consolidar este proyecto en futuras ediciones, fortaleciendo la comunidad runner en la entidad.

En el acto también estuvieron presentes Alfredo Ruanova, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas (Aeccich), y Renato Franyutti Toledo, presidente de la Asociación Vamos por Chiapas, quienes coincidieron en la relevancia de seguir promoviendo eventos que fomenten la activación física y la integración social a través del deporte.

Carrera conmemorativa

De acuerdo con la información proporcionada, la carrera se llevará a cabo el próximo 26 de abril, a partir de las 7 de la mañana, teniendo como sede el Balneario Ejidal Ojo de Agua, ubicado en San Agustín Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez. La competencia contará con dos distancias, 5 y 13 kilómetros, contemplando las categorías libre, master y veteranos, en ramas varonil y femenil.

En cuanto a la logística, informaron que los corredores podrán elegir entre dos modalidades de inscripción: el kit completo, con un costo de 350 pesos, que incluye playera, medalla, hidratación, número de competidor, gorra, fotografía en ruta y asistencia médica; y el kit básico, de 150 pesos, que ofrece beneficios esenciales para los participantes.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la exhibición oficial de la medalla conmemorativa y la playera del evento, las cuales generaron gran expectativa entre los asistentes por su diseño y calidad.