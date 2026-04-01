Presentan carrera Kilómetros de Sonrisas

Con el objetivo de promover la salud y la solidaridad, además de llevar alegría a niñas y niños de Chiapas, fue presentada la carrera con causa Kilómetros de Sonrisas, a celebrarse el sábado 2 de mayo en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

La empresa Protectoimpac, en colaboración con Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), presentaron este martes la iniciativa que busca generar impacto positivo en la comunidad, pues la modalidad del evento establece que la inscripción es mediante un juguete nuevo, no bélico, y todo lo recaudado a través de esta actividad se destinará al DIF (municipal y estatal).

Bases de la competencia

Rogelio López Vázquez, presidente de la Echisac, explicó que para la carrera con causa Kilómetros de Sonrisas se abrirán dos categorías: libre, con un recorrido de 5 kilómetros, e infantil (6 a 13 años ), que dará una vuelta al circuito del parque capitalino.

Habrá una atractiva premiación repartida de la siguiente forma: en al libre (varonil y femenil), el primer lugar recibirá 3 mil; el segundo, 2 mil, y el tercero mil pesos. Para incentivar una mayor participación también entregarán bicicletas profesionales, mediante rifas para los inscritos.

El canje de los juguetes se puede hacer en Libramiento Sur Poniente número 245-C, colonia Penipak, en Tuxtla Gutiérrez, y los primeros 100 inscritos recibirán un kit con playera y folio. Asimismo, habrá 200 medallas disponibles el día del evento. Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9611735396.