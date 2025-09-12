﻿﻿
Presentan carrera Lucha contra el Cáncer

Septiembre 12 del 2025
La Carrera con Causa Lucha contra el Cáncer se efectuará el 5 de octubre en el Circuito Tuchtlán. Cortesía
La lucha contra el cáncer tendrá una nueva cita en Tuxtla Gutiérrez con la Tercera Carrera con Causa, organizada por el grupo Guerreras con Fe y Esperanza, A. C. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Circuito Tuchtlán.

La justa deportiva busca promover la prevención y generar conciencia sobre esta enfermedad, además de recaudar fondos para apoyar a mujeres que enfrentan esta batalla. Bajo el lema “Tú corres, ellas llegan a la meta”, se invita a toda la sociedad a sumarse a esta noble causa.

La competencia será en la modalidad de 5 kilómetros y contará con una categoría libre, en ramas femenil y varonil. Los tres primeros lugares de cada rama recibirán premios en efectivo: 2 mil 500 pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo y mil 500 para el tercero.

Los organizadores informaron que las inscripciones ya están abiertas y se mantendrán así hasta agotar los lugares. Además, los primeros 200 corredores en cruzar la meta recibirán una medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo y au compromiso con esta causa.

El costo de inscripción es de 300 pesos con playera conmemorativa y 200 pesos sin playera. El pago se puede hacer a través de la cuenta 0123 5344 80 de BBVA Bancomer, a nombre de Guerreras con Fe y Esperanza, A. C. Una vez efectuado, se deberá confirmar la inscripción al número 9613166227.

Los kits para los corredores incluirán número de participante, hidratación y “snack”, buscando que los atletas tengan todo lo necesario para disfrutar una experiencia segura y completa.

Se espera una gran participación de corredores locales y foráneos, quienes no solo competirán por los premios, sino que también aportarán su granito de arena en la lucha contra el cáncer.

