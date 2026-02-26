Presentan carrera Pasos de Luz

Con la finalidad de recaudar víveres y artículos de primera necesidad para la casa hogar Penetrando la Oscuridad, el Sistema Educativo de Ciencias Médicas Universidad Secim presentó de manera oficial la Carrera Pedestre Pasos de Luz, de 5 kilómetros, que se celebrará el próximo domingo 19 de abril de 2026 en el parque deportivo Caña Hueca.

En conferencia de prensa, el rector de la institución, Dr. Alejandro Álvarez Hernández, subrayó que esta justa deportiva tiene un profundo sentido social al destinar lo recaudado al Centro de Consuelo y Habilitación Penetrando la Oscuridad, A. C., al que respaldan por cuarto año consecutivo.

La fundadora y presidenta de la casa hogar, licenciada Hilda Graciela Espinosa Tercero, agradeció el respaldo de la universidad y la difusión de los medios de comunicación. Destacó que la institución atiende actualmente a un promedio de 130 personas —entre hombres y mujeres— que viven de manera permanente en el lugar, donde reciben alimentación y cuidados las 24 horas. Se brinda apoyo a personas extraviadas, en abandono o que solicitan ayuda ante diversas circunstancias.

El cupo para la carrera estará limitado a 250 participantes, debido a la logística y al espacio disponible. Como requisito se solicita una donación mínima en especie equivalente a 100 pesos o más, que puede incluir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal para hombres y mujeres, así como productos de limpieza para el hogar.

Los participantes recibirán un kit con número de competidor, medalla conmemorativa, servicio de hidratación, constancia digital y derecho a fotografía en ruta y meta. La Universidad Secim reiteró que esta actividad forma parte de su política de responsabilidad social universitaria, basada en el liderazgo con sentido humano y en su filosofía institucional de formar profesionales comprometidos con el bienestar colectivo. El evento busca transformar la práctica deportiva en un acto de solidaridad y justicia social, enfocado en dignificar la vida de adultos mayores y personas en situación de abandono.

En el presídium también estuvieron el licenciado Carlos Manuel Arévalo Espinosa, director de la casa hogar; la maestra Noemí Ruiz Ruiz, vicerrectora de la Universidad Secim, y la licenciada Rubí del Rosario López Velázquez, directora general de la institución.