Presentan Carrera Recreativa para Trabajadores

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y promover hábitos saludables entre la clase trabajadora, el Instituto del Deporte de los Trabajadores (Inddet) Chiapas lanzó la convocatoria oficial para la 1ª Carrera Recreativa de los Trabajadores y sus Familias, la cual se realizará el próximo 31 de mayo en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

La actividad se desarrollará a partir de las 7:30 de la mañana y contará con inscripción totalmente gratuita, esperando reunir a trabajadores de diferentes sectores, así como a niños, jóvenes y adultos que deseen sumarse a esta jornada deportiva y recreativa.

Bajo el lema “Corremos juntos, crecemos juntos”, los organizadores dieron a conocer que esta justa tiene como finalidad impulsar la activación física y fortalecer la unión familiar mediante actividades deportivas accesibles para toda la población.

El evento es respaldado por distintas instituciones estatales y nacionales relacionadas con el deporte y el bienestar social, entre ellas la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), además del Gobierno de México y organismos vinculados al deporte laboral.

Los interesados en tomar parte de esta iniciativa ya pueden realizar su registro mediante el formulario digital habilitado por el comité organizador, además de solicitar informes a través de los números telefónicos publicados en la convocatoria oficial.

Se espera una importante respuesta por parte de sindicatos, dependencias, clubes deportivos y familias completas que buscarán aprovechar esta carrera como una oportunidad para compartir tiempo de calidad mientras practican actividad física.

Con este evento, el deporte recreativo continúa tomando fuerza en Chiapas, impulsando iniciativas que no solamente promueven el ejercicio, sino también valores como la convivencia, la salud y el trabajo en equipo dentro y fuera del ámbito laboral.