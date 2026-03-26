Presentan carrera Regreso a Casa

La Escuela Secundaria del Estado (ESE), en su turno matutino, presentó de manera oficial la octava edición de la carrera Regreso a Casa, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, en Tuxtla Gutiérrez.

En un ambiente de fraternidad y convivencia, esta tradicional justa tiene como propósito reunir a cientos de corredores, desde estudiantes activos hasta exalumnos, que encuentran en esta competencia la oportunidad de reencontrarse con su historia académica y deportiva.

Innovación

En la presentación, el integrante del comité organizador Alfredo Ruanova indicó que esta edición marcará un precedente a nivel local al implementar por primera vez el sistema Taquillero Digital.

Esta herramienta permitirá a los interesados inscribirse mediante una plataforma que genera un código QR único, agilizando el proceso de entrega de folios y fortaleciendo la comunicación directa con los atletas.

Ruanova subrayó que el objetivo es ofrecer una experiencia de calidad, profesionalizando cada detalle logístico y facilitando la participación de la comunidad. Esta innovación posiciona a la carrera como una de las más organizadas en la capital chiapaneca.

Además del aspecto deportivo, la justa mantiene su esencia solidaria, por lo que invitan a los corredores a donar un kilo de arroz o frijol al momento de recoger su número, el sábado 30 de mayo, insumos que serán destinados a Cáritas para apoyar a más de seis comedores comunitarios que brindan atención a personas en situación vulnerable.

Homenaje

En el marco del anuncio, el director de la institución, Jorge López Becerra, acompañado de autoridades educativas, presentó al profesor Gilberto de los Santos Cruz como padrino de esta edición, reconociendo sus 45 años de servicio docente. Asimismo, se rindió homenaje a exalumnos destacados como Rafael Octavio Melgar Sánchez y el futbolista profesional Edoardo Isela Gómez, quienes han puesto en alto el nombre de la institución.

También se anunció un reconocimiento especial a los periodistas Carlos Ballinas y Gerardo Gómez, por su labor constante en la difusión de la vida educativa y deportiva en Chiapas.

Recorrido

La ruta de la competencia tendrá su salida en el parque Caña Hueca, pasando por el bulevar Belisario Domínguez y la avenida central, para culminar en las instalaciones de la escuela. Se contemplan las categorías libre, alumnos, exalumnos y personas con discapacidad, en ambas ramas, con una distancia de 5 kilómetros.

Finalmente, la Escuela Secundaria del Estado reiteró la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta actividad que promueve el Atletismo, la convivencia familiar y los hábitos saludables.