Presentan Clinic de Fundación Real Madrid

La Clinic de Verano Fundación Real Madrid Tuxtla fue presentada este martes en conferencia virtual encabezada por Elizandra Bonnato, directora de TRUE Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México.

Durante el encuentro virtual con medios de comunicación, dieron a conocer los detalles del campamento, que se desarrollará del 17 al 21 de agosto en las instalaciones del Colegio La Paz, en Tuxtla Gutiérrez, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Bases de la clínica

Bonnato explicó que el programa está dirigido a niñas y niños de Chiapas y tendrá como base la metodología educativa The Real Way, empleada en los proyectos formativos de la Fundación Real Madrid. Durante cinco días, los participantes tomarán parte en sesiones deportivas y dinámicas enfocadas en su desarrollo técnico, físico y social.

El programa es para niños y jóvenes de entre 6 y 14 años de edad. Las inscripciones permanecen abiertas a través del sitio oficial, con un costo de 9 mil 900 pesos y pueden registrarse a través de su sitio de internet oficial (https://www.rmfclinicsmexico.mx ), para acceder a un descuento de mil pesos. El cupo máximo es de 120 niños, de los cuales solo restan 40 lugares.

“Es la segunda vez que vamos a la ciudad de Tuxtla”, detalló la dirigente, quien dijo que para esta ocasión habrá algunas novedades en cuanto a la duración (aumenta de 3 a 5 horas), además de que proveerán desayunos y estarán aplicando con niños y jóvenes una metodología basada en valores formativos dentro y fuera de la cancha, como la disciplina y el trabajo en equipo, entre otros que distinguen a la Fundación Real Madrid

Reconoció que el gran gancho es el Futbol, pero realmente lo que se busca es el desarrollo integral y niños y jóvenes, por lo que aclaró que el campamento no contempla visorías, pruebas de selección ni procesos de captación para equipos profesionales o fuerzas básicas del Real Madrid, debido a que su carácter es exclusivamente educativo y formativo.