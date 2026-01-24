Presentan Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez

La Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez fue presentada de manera oficial ante los medios de comunicación, marcando el inicio de una nueva etapa para este deporte en la capital chiapaneca, con proyectos enfocados en la activación competitiva y el respaldo a jóvenes talentos.

El organismo es presidido por Jorge Murias, quien estuvo acompañado por Gabriel de los Santos, encargado de tesorería y logística; Rubén Absalón Gordillo, responsable de los encuentros, y Roger Abraham Chávez, médico de la asociación, conformando un equipo que busca fortalecer la estructura del Boxeo local.

En su intervención, Murias destacó que la agrupación lleva aproximadamente siete meses de trabajo desde su nombramiento, periodo en el que se ha avanzado en la planeación de eventos y en la organización interna. Subrayó que el objetivo central es abrir espacios para boxeadores, entrenadores y promotores, manteniendo una política de puertas abiertas para todos los interesados en contribuir al desarrollo del pugilismo.

Uno de los primeros proyectos anunciados es la reactivación del Boxeo profesional en Tuxtla Gutiérrez, luego de que, en años recientes, atletas y entrenadores emigraran a otros estados por la falta de funciones. En ese sentido, se hizo una invitación directa para que vuelvan a integrarse a la comisión.

Para este periodo se tienen contempladas seis funciones profesionales. La próxima velada está programada para el 30 de enero, a las 21:00 horas, en el Deportivo Roma.

Actualmente, la Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez registra alrededor de 70 boxeadores activos, además de 12 “managers” y dos promotores, cifras que reflejan la base con la que se trabajará para impulsar el crecimiento sostenido de este deporte en la capital del estado.