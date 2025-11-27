Presentan Competencia Internacional 2025

La costa chiapaneca está lista para convertirse en punto de encuentro internacional con la Competencia Internacional de Surf Chiapas 2025, programada del 18 al 21 de diciembre en la playa El Zapotal, ubicada en el municipio de Pijijiapan. En conferencia de prensa efectuada en el Congreso del Estado, dieron los pormenores de este evento que promete impulsar el turismo y proyectar la fortaleza natural de la entidad.

En el anuncio estuvieron presentes Ericka Paola Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo; María Eugenia Pérez, secretaria de Turismo de Chiapas; Francisco Javier Andrade, subsecretario de Cultura y Promoción Turística; Segundo Guillén Gordillo, coordinador ejecutivo del certamen, y Carlos Albores, presidente municipal de Pijijiapan. Cada uno habló de la importancia de llevar una justa de esta magnitud a la región, señalando que se espera un impacto positivo tanto deportivo como económico.

Hasta el momento hay cien surfistas confirmados, procedentes de diferentes puntos del país y del extranjero. De acuerdo con los organizadores, especialistas han hecho estudios sobre las condiciones del mar y han confirmado que El Zapotal ofrecerá un nivel óptimo de olas para el desarrollo de las pruebas, lo que garantiza un espectáculo de alto rendimiento.

El comité organizador informó que la bolsa acumulada será de 2 millones de pesos, cifra que refuerza el atractivo para los atletas de élite. Las categorías contempladas son tabla corta varonil, tabla corta femenil y bodyboard mixto, modalidades que permitirán una participación diversa.

Además, se espera la llegada de competidores de estados cercanos, lo que incrementará la proyección regional. La logística corre a cargo de un equipo con experiencia en certámenes internacionales, el cual asegura que todos los preparativos avanzan conforme a los estándares técnicos. El gobierno estatal brindará respaldo operativo y de seguridad durante toda la competencia.

Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 9585852167.